Pernas esquiva la quiebra con el «ok» a su plan de ajuste: «Garantiza su futuro»

El de Comercial Pernas (Coper) ha sido el proceso de reestructuración más largo y tortuoso de los que han convulsionado la industria pesquera en los últimos dos años y que llevaron a la liquidación nada menos que a compañías como Fandicosta, Atunes y Lomos (Atunlo), Videmar, Pescados Rubén, Casa Botas, Peixemar, Berete o Bacalao Giraldo.

Su primer plan de reestructuración —solicitó la homologación judicial en mayo de 2024— fue rechazado de plano por la banca, la administración pública y su antes aliada Inpesca; sería anulado por el juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo. Recibió un vergel de descalificaciones: por inverosímil, por crear una clase «ficticia» de acreedores, por no asegurar la viabilidad futura de la compañía...

Pero Pernas se mantuvo en su estrategia de trazar un plan de ajuste, en paralelo a la deflagración descontrolada de Atunlo —de la que tenía el 40% del capital—, para eludir la quiebra. Y le ha funcionado: aún con la oposición frontal de las entidades financieras, el mismo juzgado y la misma magistrada (Amelia Pérez Mosteiro) han dado el visto bueno a su hoja de ruta. En sentencia firme, como consta en la documentación a la que ha tenido acceso FARO.

Extracto de la sentencia / L.G.

«El plan de reestructuración ofrece una perspectiva razonable de evitar el concurso y asegura la viabilidad de la empresa a corto y medio plazo», argumenta el fallo, emitido este martes. «A tenor del plan de viabilidad elaborado por la deudora —continúa— se puede presumir que la entidad mercantil [por Comercial Pernas] es viable en el corto y en el medio plazo». El aval del experto reestructurador, Luis Martín Bernardo —conocido en el círculo pesquero gallego por su participación en el macroajuste de Pescanova SA como representante del fondo americano Broadbill— ha sido de notoria importancia en este procedimiento.

principales magnitudes de coper / Hugo Barreiro

De nada han servido los escritos de oposición formulados por Abanca, Cajamar, Sociedad Cooperativa de Crédito, Banco de Crédito Social Cooperativo, Sabadell, Santander, Deutsche Bank y Marpesca Europa (en liquidación y titular del 20% de Atunlo). La reestructuración, con todos sus términos, será de aplicación sobre todos los acreedores por el efecto arrastre de la homologación judicial.

Ejecución

Los escritos de oposición fueron una bomba de racimo, atacando el plan de ajuste por distintos flancos: defectos de forma, incorrecta elaboración de clases, perjuicio injustificado para acreedores o un precario calendario de pagos. El juzgado no ha atendido a ninguno de estos fundamentos y ha zanjado que Comercial Pernas permitirá que los acreedores recuperen el 61% de sus créditos, frente al 39% de un «escenario de liquidación».

Eso no quita que Coper lo vaya a tener fácil para cumplir sus objetivos. Primero, porque deberá obtener márgenes superiores al 2,75% —la pesquera ha trabajado en los últimos años con unas ratios exiguas— y dar un salto exponencial en su cifra de negocios, pasando de los 28,8 millones de euros de 2024 a los más de 84 millones que proyecta para este 2025.

Parte del fallo del Mercantil / L.G.

La quita del 39% le permitirá rebajar el peso de la deuda de 60 millones a algo más de 36,5, pagaderos hasta 2030 (los acreedores financieros recibirán un tipo de interés del 2,5%, con un año de carencia en el repago). El 84,42% de los acreedores comerciales validó el plan de reestructuración, que actuaron como clase fulcro (o dominante), así como el 42,22% de los «ordinarios no financieros en situación irregular). Entre ellos está Actemsa, que ya aprobó su propio plan de viabilidad, pero también empresas vinculadas como Atunlo, Atunlo O Grove, Atunlo Cabo Verde, Frigoríficos de Cambados o Marpesca Europa. Entre los acreedores financieros solo se adhirió Workcapital. En la clase subordinada cosechó el visto bueno de 54 euros de un total de 6,48 millones: aquí la quita es completa, del 100%.

Uno de los pilares en los que se sustenta el plan de negocio a futuro de Comercial Pernas —José Pernas es su administrador único— es la reconquista de antiguos clientes de Atunlo, como ya detalló FARO en base a la documentación entregada en el juzgado. «Regresarán libre y voluntariamente a Comercial Pernas [...] se captará parte de la demanda». Es innegable la impronta que ha tenido esta compañía en la industria de elaborados, singularmente en el mercado de túnidos y con las conserveras, de ahí su potente fondo de comercio. Que consiga convencer de que su calendario y previsiones financieras son factibles es algo que determinará el tiempo.