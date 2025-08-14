Ikea designa al español Juvencio Maeztu como su primer presidente y CEO no sueco

Ingka Group, el distribuidor más grande de Ikea y que representa alrededor del 90% de las ventas de la multinacional sueca, anunció ayer el nombramiento del español Juvencio Maeztu como nuevo CEO y presidente mundial. Se trata de la primera persona que ocupa este cargo sin ser se origen sueco y comenzó su trayectoria en Ikea a principios de los 2000.