La Guardia Civil amplía el pedido con Armón Vigo: una lancha más potente y equipos por casi 600.000 euros

La patrullera oceánica Duque de Ahumada está estos días realizando pruebas de mar por las Rías Baixas. Fue encargada a Armón Vigo por un montante total de 34,9 millones de euros. Sin embargo, la Benemérita ha realizado dos modificaciones del contrato firmado en abril de 2023 a raíz de la necesidad de una embarcación auxiliar más grande y potente. El pedido asciende ahora a unos 35,5 millones de euros.

La Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil comunicó las dos modificaciones el pasado día 7, seis antes de que la patrullera iniciar las pruebas. Se trata de casi 600.000 euro más (582.871 euros, concretamente), un aumento que responde a un cambio en las necesidades respecto al momento en el que se redactaron los pliegos, en 2021.

Uno de los cambios tiene que ver con «la eliminación del total del suministro de algunos componentes que no se entienden necesarios para la prestación del servicio», que no suponen un cambio en el presupuesto; el otro, no obstante, sí supone una modificación sustancial al afectar a las lanchas de intervención.

Más rápida

Sobre este punto, la Guardia Civil señala que «es necesario dotar al buque objeto del suministro de una embarcación auxiliar de intervención con unas capacidades superiores a las planteadas inicialmente».

Así, una de las semirrígidas tendrá que llegar a 60 nudos de velocidad en pruebas (antes eran 50) y tener capacidad para un mínimo de 8 tripulantes (antes figuraban 4). Es decir, un «necesario reajuste de equipos a bordo» que, además, supondrá la instalación de «un pescante para dicha embarcación de mayor capacidad» para la puesta a flote y recogida de esta embarcación.

