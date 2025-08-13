Santander firma un acuerdo con OpenAI para ser un banco «nativo en IA»
Agencias
Banco Santander ha firmado un acuerdo con OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, para reforzar sus capacidades de inteligencia artificial y convertirse en un banco «nativo en IA». «En el panorama financiero actual, la ventaja no está en «usar la inteligencia artificial» sin más, sino en integrarla en la forma de trabajar», ha dicho el responsable de Datos e IA de la entidad, Ricardo Martín.
El objetivo de la firma es convertirse en un banco «con decisiones, procesos e interacciones que se basan en datos y tecnología inteligente». La aspiración de Banco Santander es «generar más valor de manera responsable» y combinar el uso de IA con el trato humano.
Aunque Santander ya usa desde hace años la IA en detección de fraude y atención al cliente, el objetivo de Santander es utilizar la IA generativa y los agentes de IA para optimizar procesos y redefinir «lo que puede ser la banca». Solo en 2024, la IA supuso ahorros de 200 millones de euros. Además, los copilotos de IA sirve de apoyo al 40% de las interacciones de contact centers, mientras que también procesa con IA 10 millones de llamadas al año.
Manjón ha especificado que 6.000 desarrolladores utilizan herramientas de IA dentro del banco.
