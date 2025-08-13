La dueña de GKN saca músculo antes de la fusión con AAM pese al bajón de la división con planta en Vigo

El sector de la automoción vive un momento complicado, como se deja ver en las cuentas de algunos de los principales fabricantes (como Stellantis). Con ello, muchos de sus proveedores acusan también los daños que genera esta transición a marchas forzadas hacia el coche eléctrico. En el caso de GKN Automotive, además, llega en un momento clave por su fusión con American Axle & Manufacturing Holdings (AAM). Dowlais, matriz de GKN, informó de su balance en el primer semestre: el grupo registró una caída del 1,6% en los ingresos ajustados, hasta los 2.460 millones de libras (unos 2.800 euros al cambio actual), pero los beneficios operativos ajustados aumentaron un 5,3% (178 millones de euros). La matriz saca así pecho en un momento clave y pese al bajón de la división de automoción Driveline, que tiene una de sus principales bases en Balaídos.

Automoción

GKN es una multinacional británica que opera bajo el paraguas de Dowlais, que se separó el año pasado del fondo Melrose Industries, y que ahora está ultimando una fusión con AAM que crearía a uno de los pesos pesados de la industria de proveedores. En el caso de la rama de automoción (Automotive), la división Driveline (de transmisiones) es la más importante, con la planta de Vigo como una de las joyas de la corona que precisamente en 2023 celebró medio siglo de vida asegurando carga de trabajo para una década gracias a un importante pedido con Volkswagen.

La pata de automoción de GKN ha logrado beneficios hasta junio, como reportó este mes la matriz en sus cuentas del primer semestre, pese a una caída en las ventas. En concreto, alcanzó una facturación de 1.975 millones de libras (unos 2.285 euros al cambio actual), un 3,4% menos, pero ganó 132 millones de libras (153 millones de euros), un 8,2% más. Sin embargo, dentro de las cifras la que aportó la nota negativa fue precisamente Driveline con una caída del 7,6% en ventas (casi 1.300 millones de euros), que eliminando el impacto de las fluctuaciones de las monedas extranjeras se queda en aproximadamente un 5% menos.

Balaídos

El propio grupo reconoce en sus cuentas que «el descenso se debió principalmente a una disminución del 4,6 % en los ingresos de Driveline». «Esto se debió en gran medida a una combinación de clientes y a un momento desfavorable, ya que la eliminación gradual de los programas más antiguos no se compensó totalmente con la puesta en marcha de nuevas plataformas, que se espera que se concentren más en el segundo semestre», matizan.

En lo que respecta a la planta de Vigo, la dirección trasladó a los trabajadores ese descenso del 5% se reproduce en la fábrica de Balaídos, que no cuenta con llegar a los 200 millones de euros en ventas este año.

Por otro lado, Dowlais también hizo alusión al impacto que está generando la guerra arancelaria. «El impacto directo de los aranceles fue de aproximadamente 12 millones de libras esterlinas [casi 14 millones de euros] en el primer semestre del año, inferior al previsto inicialmente», señala la matriz, que mantiene la previsión de completar la fusión con AAM en el último trimestre del año, especialmente después de la validación de la operación por parte de los accionistas.