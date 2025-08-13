Copasa emite pagarés por 60 millones con hasta 2 años para su amortización

La compañía Copasa, especializada en servicios concesionales, obra civil y edificación, ha registrado una emisión de pagarés por importe de 60 millones de euros en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y cuyo plazo de amortización puede extenderse hasta dos años. Cada pagaré tendrá un valor nominal de 100.000 euros, de modo que el máximo de pagarés en circulación no podrá exceder los 600, detalla la compañía en el documento remitido al mercado. Este tipo de emisiones actúan como un sistema alternativo y común de financiación, al que han acudido grupos como El Corte Inglés, Coren, Gestamp, Greenalia, Ecoener o La Sirena.

«En función de las últimas cuentas anuales auditadas (2024), el grupo debe hacer frente a vencimientos de deuda financiera por un total de 276,1 millones de euros, incluyendo otros pasivos financieros por importe de 12,9 millones de euros», indica Copasa en la misma documentación. «Para hacer frente a la deuda financiera, además de los flujos de caja generados por las actividades de explotación, dispone de otros medios como la renovación o sustitución de determinados contratos de préstamo o pólizas de crédito y la monetización de activos, que cumplirían con los vencimientos comprometidos», abunda.

Copasa cerró el ejercicio 2024 con una cifra de negocio de casi 430 millones de euros, prácticamente la misma que el año anterior, con un 70% de la facturación procedente del mercado español. Y con un avance e los países de Oriente Medio y Arabia, acariciando los 41 millones de euros y el 9,5% de total. El porcentaje de ingresos de Estados Unidos es del 7,4%, frente al 10,86% de América del Sur. El segmento de construcción de obra civil supuso el 46,5% de la cifra de negocio del grupo, «siendo sus principales clientes tanto las administraciones públicas españolas —detalla la compañía— como las correspondientes de aquellos países donde ejecuta obra civil. La cartera contratada está por encima de los 1.700 millones de euros, de los cuales más de 780 millones (44,42%) es de fuera de España.

La firma viguesa Didendum ha sido la entidad designada como asesor registrado de Copasa; el asesor legal es el despacho también olívico On Tax & Legal. El agente de pagos, por último, corresponde al portugués Banco Finantia, si bien Sabadell, Bestinver y GVC Gaesco Valores participan como entidades colaboradoras.