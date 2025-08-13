Comercial Pernas vuelve a casa 9 meses después
La pesquera, que espera el dictamen judicial sobre su plan de ajuste, había trasladado su sede a Cádiz
Comercial Pernas (Coper) era el brazo comercial de la desaparecida Atunes y Lomos (Atunlo), en fase de liquidación, y la que aportaba al proyecto el fondo de comercio. La pesquera que dirige José Pernas está ahora a la espera de lo que decida el juzgado de lo Mercantil sobre su plan de reestructuración, validado por una mayoría de acreedores pero impugnado de nuevo por la banca. Coper conocerá el dictamen judicial con su sede social en Vigo, después de haberla trasladado a un edificio de coworking de Cádiz en noviembre del año pasado.
El boletín oficial del registro mercantil (Borme) ha oficializado su retorno a Beiramar, efectivo desde el 4 de agosto. Lo ha hecho las mismas instalaciones donde Atunlo tenía su cuartel general y donde estaba Pernas antes de su breve estancia en Andalucía.
El plan de ajuste de la pesquera —sus orígenes datan de finales de los años ochenta— fija una quita del 39% para un perímetro de deuda de 58 millones de euros. Aspira a superar los 100 millones de ingresos para el ejercicio 2030. De lograr la homologación judicial, a la que se opone la banca, las condiciones fijadas por Pernas serían de aplicación sobre el resto de acreedores.
Suscríbete para seguir leyendo
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Segunda evacuación en helicóptero en 24 horas de un crucerista tras salir de Vigo
- El cocinero gallego con estrella Michelin que ahora toca y canta en la calle Príncipe de Vigo
- Incendios forestales en Galicia, en directo | El noroeste, en jaque: el fuego avanza en Ourense y asuela Las Médulas
- Cara y cruz de la playa de As Pipas
- Policías y familiares evitan que una joven se lance desde la última planta de un edificio en Vigo
- Santiago Pérez, párroco de Betanzos, sustituye a Severo Lobato en Cangas
- Cena-baile de gala de la Peregrina en el Casino de Pontevedra: 17 jóvenes se «presentan en sociedad»