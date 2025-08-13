Comercial Pernas vuelve a casa 9 meses después

Comercial Pernas (Coper) era el brazo comercial de la desaparecida Atunes y Lomos (Atunlo), en fase de liquidación, y la que aportaba al proyecto el fondo de comercio. La pesquera que dirige José Pernas está ahora a la espera de lo que decida el juzgado de lo Mercantil sobre su plan de reestructuración, validado por una mayoría de acreedores pero impugnado de nuevo por la banca. Coper conocerá el dictamen judicial con su sede social en Vigo, después de haberla trasladado a un edificio de coworking de Cádiz en noviembre del año pasado.

El boletín oficial del registro mercantil (Borme) ha oficializado su retorno a Beiramar, efectivo desde el 4 de agosto. Lo ha hecho las mismas instalaciones donde Atunlo tenía su cuartel general y donde estaba Pernas antes de su breve estancia en Andalucía.

El plan de ajuste de la pesquera —sus orígenes datan de finales de los años ochenta— fija una quita del 39% para un perímetro de deuda de 58 millones de euros. Aspira a superar los 100 millones de ingresos para el ejercicio 2030. De lograr la homologación judicial, a la que se opone la banca, las condiciones fijadas por Pernas serían de aplicación sobre el resto de acreedores.