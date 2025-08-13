Astilleros San Enrique pone la quilla para el proyecto solar flotante BlueNewables

Astilleros San Enrique ha anunciado un paso importante para la construcción del proyecto solar flotante BlueNewables. La firma que ocupa las instalaciones de la antigua Factorías Vulcano procedió el pasado mes de julio a la puesta de la quilla de la primera de las dos plataformas, una estructura de 64x41 metros de cubierta que se destinará al Puerto de Valencia.

La plataforma, para cuya construcción San Enrique se está apoyando empresas del sector de la calderería, contará con un total de 600 placas fotovoltaicas. Según ha explicado la firma, el proyecto está diseñado para producir aproximadamente 0,50 MW de energía eléctrica. A lo largo de los próximos meses se irán añadiendo elementos del flotador hasta que esté completamente terminado.

El proyecto

Este primer módulo forma parte de un proyecto iniciado en marzo de 2025, que contempla dos unidades de la plataforma flotante PV-bos (PhotoVoltaic-Bluenewables Offshore Solutions) con una capacidad total de 1 MW.

San Enrique, que forma parte del grupo Marina Meridional, ha señalado que la instalación y las primeras pruebas están previstas para 2026. Se espera que genere alrededor de 1.500 MWh anuales, equivalente al consumo de 500 hogares, y contribuya a una reducción de emisiones de CO₂ de hasta 620 toneladas al año.

Más pedidos

Por otro lado, el astillero sigue avanzando para cristalizar el proyecto de seis barcos para eólica marina encargados por la armadora británica Tidal Transit. El encargo, adelantado por FARO, sería compartido con Nuevo Astillero de Huelva y según las fuentes consultadas está avanzando para iniciar este mismo año.

Mientras prosigue con los trabajos de reparación (ahora mismo están amarrados un crucero en sus instalaciones, el Expedition, y un pesquero, el Patudo), el grupo Marina Meridional sigue intentando dotar de más carga de trabajo a las instalaciones olívicas. Por ejemplo, a través de la buena relación con Dragados Offshore tras el contrato anunciado este año para producir paneles para una subestación offshore, que se sumó al logrado con Ferrovial para una rampa ro-ro con destino al Puerto de Santander.