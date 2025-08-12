Stellantis Vigo repite como la fábrica más eficiente bajo el mando de Filosa
Balaídos vuelve a liderar el ranking interno hasta junio, carta de presentación para la era del nuevo CEO y en un momento crítico para el grupo
Son cinco semestres seguidos
Stellantis está en un momento delicado y su nuevo CEO, Antonio Filosa, tiene mucho por hacer. Los malos resultados del primer semestre (una pérdida neta de 2.300 millones) y la espada de Damocles que suponen las posibles multas en Europa por superar los límites de emisiones de CO2 establecidos (vinculadas a la venta de eléctricos) ponen en riesgo la supervivencia de algunas plantas, como ya vienen anticipando algunos de sus máximos dirigentes, siendo el último el jefe para la región Europa Ampliada, Jean-Philippe Imparato. Una situación complicada en la que la factoría de Vigo está sacando buena nota, tanto en términos de producción como de eficiencia. Si en el primer caso está en cifras récord con más de 290.000 coches (y 110.000 unidades despiezadas o CKD) en el primer semestre, en el segundo se mantiene al frente del ranking interno de eficiencia.
Con la fusión de PSA y FCA que dio origen a Stellantis nació también una versión unificada de los marcos de referencia para que todos los centros trabajen de la forma más eficiente posible, premiando también aquellas iniciativas que suponen ahorros o mejoras relevantes en las factorías. Fue bautizado como SPW (Stellantis Production Way), y aunque sus resultados no son públicos (no comunicados a través de notras de prensa), no son pocos los responsables que publican los logros logrados en sus respectivas factorías.
Indicadores
Con el SPS (Stellantis Production Score o puntuación de producción de Stellantis), el grupo mide indicadores en materia de salud, seguridad, calidad, plazos, costes o medio ambiente, y Balaídos viene reinando en la categoría de plantas de ensamblaje durante los últimos dos años. Ahora, en medio de la crisis del sector y del grupo en particular, las instalaciones que dirige José Luis Alonso Mosquera suman también el primer semestre de este año, con lo que son ya cinco seguidos, una carta de presentación de inmejorable para la entrada de Antonio Filosa, que tomó posesión del cargo el pasado 23 de junio.
De esta forma, la factoría olívica encara de la mejor forma posible un momento crítico en el grupo. Al igual que la factoría de Figueruelas (Zaragoza) y, en menor medida, la de Villaverde (Madrid), Balaídos se libraría de una posible quema por sus buenos números. Eso sí, por el momento sigue sin haber novedades sobre la fecha de inicio para la plataforma industrial que entrará en el Sistema 1, la STLA Small, ni del modelo —o modelos— asociado, el próximo Peugeot 2008 (o P1X, en su nombre interno).
La división de furgonetas llega a 41.626 ventas en España
La división de vehículos comerciales de Stellantis, Stellantis ProOne, ha registrado 41.626 matriculaciones en los siete primeros meses del año, lo que supone un 21% de crecimiento frente a los datos del mismo período de 2024, y una cuota de mercado del 36%.
Julio ha sido un mes positivo para los intereses de Stellantis Pro One, que lidera Balaídos con la producción de las K9. En total, los vehículos comerciales de las marcas Citroën, Fiat Professional, Opel y Peugeot han sumado 6.346 unidades matriculadas. En lo que se refiere al mercado de vehículos eléctricos, Stellantis Pro One mantiene su primer puesto con un 31% de cuota y 1.975 matriculaciones en el acumulado. En julio, el grupo ha matriculado 311 furgones y furgonetas eléctricas, logrando un 27,6% de penetración.
Por marcas, Citroën entra en el podio mercado de vehículos comerciales eléctricos, con 838 unidades registradas en lo que va de año y una cuota del 12,2%.
