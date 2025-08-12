Nvidia y AMD cederán a EE UU el 15% de sus ventas de chips para IA a China

Los gigantes de los semiconductores Nvidia y AMD han acordado pagar a Estados Unidos el 15% de sus ventas de chips avanzados de Inteligencia Artificial (IA) a China, según informaron fuentes cercanas al acuerdo al The New York Times.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que por el momento Nvidia no podrá vender a China su chip para Inteligencia Artificial más avanzado, el Blackwell, después de confirmar que ha obtenido licencia para exportar el H20 a cambio de un porcentaje del 15 % de las ventas para el gobierno federal.