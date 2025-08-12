El «Moves III» carbura con más de 3.500 peticiones en mes y medio
La Xunta destaca la buena acogida del plan para coches eléctricos y puntos de recarga
La nueva edición del programa Moves III 2025, cuyo plazo de presentación de solicitudes se abría el pasado 30 de junio, carbura en Galicia con más de 3.500 peticiones tanto para la compra de vehículos eléctricos cómo para la instalación de infraestructuras de recarga.
El director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández, explicó durante su visita a los ocho puntos de carga de los que consta la instalación del Parque de maquinaria de la Deputación de Pontevedra, en Meis, que en algo más de un mes se recibieron más de 3.000 solicitudes para la adquisición de un vehículo eléctrico y cerca de 500 para la compra de una infraestructura de recarga.
Fernández recordó que la actual convocatoria cuenta con un presupuesto de 19,6 millones de euros y que aún quedan fondos disponibles.
