IA viguesa contra el cero energético

El apagón del pasado 28 de abril provocó un impacto similar al que se sentiría si saltasen todos los plomos de España, pero los magnetotérmicos y diferenciales de millones de hogares y empresas no se dispararon por una sobrecarga, sino que dejaron de recibir tensión al interrumpirse el suministro desde la red. Fueron instantes de incertidumbre total hasta que comenzaron a llegar las primeras noticias, que ratificaron un cero energético masivo que también había fundido a negro a Portugal tras perderse 15 gigavatios de generación en apenas cinco segundos, alrededor del 60% de la producción eléctrica del país. Pasaron más de 12 horas hasta que la conexión se restauró en Vigo, donde el paro alcanzó a buena parte de la industria y a su mayor empresa, Stellantis, con la subestación de Balaídos inactiva. A poco más de 400 metros, en Castrelos, se crió durante su toda infancia casualmente el vigués Antón Román Portabales, ingeniero de sistemas en Nokia. Y también es casualidad que la tesis que entonces estaba acabando se centrase en cómo evitar un apagón, empleando como aliada a la inteligencia artificial.

«Fue un poco oportuno», recuerda Román, que tras volver la luz llamó al catedrático Martín López Nores, su tutor dentro del programa de doctorado de la Escuela de Telecomunicaciones de la UVigo, para comentar lo que había sucedido y cerciorarse de que no había sido una ilusión. Fue un plus a tener en cuenta, si se analiza exclusivamente desde el punto de vista académico. Si alguien tenía alguna duda sobre el problema que estaba abordando, después de lo que acababa de ocurrir estaba claro que lo entendería. Y así fue. Y el estudio se presentó a finales de julio, tras una década de trabajo, y obtuvo una calificación cum laude.

La investigación de este ingeniero vigués aborda cómo gestionar los mensajes que circulan para monitorizar la red eléctrica, con el fin de que se emitan y procesen lo más rápido posible. No se trata de producir energía, sino de optimizar el flujo de datos entre los distintos puntos de la red —desde los medidores hasta las subestaciones— para detectar problemas en tiempo real y minimizar riesgos.

Su tesis parte del concepto de smart grid o red eléctrica inteligente, donde las comunicaciones son tan críticas como la infraestructura física. A 50 hercios de frecuencia, la red genera una onda cada 20 milisegundos, y lo que ocurra en ese intervalo puede ser crucial: «Los datos hay que transmitirlos desde muchos puntos y muy rápido para saber qué pasa».

Modelos a partir de neuronas

La investigación propone dos ejes. El primero, desarrollar un modelo capaz de simular la red de comunicaciones y prever cómo se comportará ante diferentes fenómenos. El segundo, comparar algoritmos de machine learning para determinar cuáles ofrecen mejores resultados. Entre ellos incluyó un método estándar, aplicable también a otros ámbitos como la predicción bursátil o de materias primas, y otro más novedoso inspirado en el neurocórtex, diseñado a partir de cómo funcionan las neuronas. «Funciona bien y sobre todo es muy robusto cuando hay condiciones de mucho ruido, como valores fuera de rango o datos que no son correctos», explica.

Los datos empleados para las pruebas fueron facilitados por una empresa de Vigo especializada en monitorización avanzada. Al tratarse de un proyecto iniciado hace 10 años, Román tuvo que ir adaptando el trabajo a los avances tecnológicos: uno de ellos el 5G que, según apunta, ya se puede aprovechar en algunos casos de uso, aunque al principio no estaba tan desarrollado. En el futuro también podrán incorporarse modelos de lenguaje aplicados a redes eléctricas, aunque advierte que deben articularse bien: «Debemos hacerlo de forma aséptica. Porque aunque la tecnología avance, siguen existiendo herramientas tradicionales que funcionan bien».