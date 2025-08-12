Ford invertirá más de 4.300 millones de euros para producir vehículos eléctricos en EE UU
Ford invertirá 5.000 millones de dólares (4.313 millones de euros) en Estados Unidos, en su planta de ensamblaje en Louisville (Kentucky), donde producirá nuevos vehículos eléctricos, y en una planta en Michigan, donde fabricará baterías para estos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Segunda evacuación en helicóptero en 24 horas de un crucerista tras salir de Vigo
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Cena-baile de gala de la Peregrina en el Casino de Pontevedra: 17 jóvenes se «presentan en sociedad»
- Una mujer muere en Vigo tras precipitarse desde un cuarto piso
- Más de una quincena de jóvenes se «presentan en sociedad» en el Casino de Pontevedra
- El cocinero gallego con estrella Michelin que ahora toca y canta en la calle Príncipe de Vigo
- Pacientes ya graban las consultas con sus médicos en centros de salud de Vigo
- Poio denuncia a la tapería precintada en Combarro por romper los sellos y reabrir