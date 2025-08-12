Ford invertirá más de 4.300 millones de euros para producir vehículos eléctricos en EE UU

Ford invertirá 5.000 millones de dólares (4.313 millones de euros) en Estados Unidos, en su planta de ensamblaje en Louisville (Kentucky), donde producirá nuevos vehículos eléctricos, y en una planta en Michigan, donde fabricará baterías para estos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents