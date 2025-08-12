El Fogasa pagó 160 millones en cinco años a 20.000 empleados de firmas gallegas insolventes

Hace ya casi dos años de la manifestación que los empleados de la antigua planta de Faurecia en O Porriño (Madera Fiber) celebraron a las puertas de la Ciudad de la Justicia. Rogaron acción al Juzgado de lo Social número 7 y lo hicieron esgrimiendo que la multinacional francesa se deshizo de ellos para no tener que hacer frente a las indemnizaciones en caso de cerrar, ahorrándose así una jugosísima cuantía multimillonaria. El nuevo administrador que acabó clausurando la compañía no fue el grupo galo, sino un empresario extranjero con una sociedad que operaba desde una barriada rumana y que, como era evidente, se declaró insolvente. «Ética Faurecia Forvia: 1. Cobrar subvencións. 2. Pechar a planta. 3. O persoal a cobrar da Administración», lucía la pancarta expuesta por la plantilla de la auxiliar de la automoción. Había muchas posibilidades de que eso ocurriese —que fuese el Estado, a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), quien se hiciera cargo del pago del finiquito de los profesionales despedidos—, pero finalmente la jueza falló a su favor y decretó que se produjo una cesión ilegal, abriendo la puerta ir contra Faurecia y exigirle que se hiciera cargo de sus extrabajadores.

Este es un caso excepcional. En la mayor parte de las quiebras es el organismo estatal, con dinero de todos los contribuyentes, el que responde de forma limitada ante las responsabilidades que no cumplen las empresas que se van a pique. Así ha ocurrido a lo largo de los últimos cinco ejercicios, desde crisis de la pandemia del COVID en 2020, con más de 6.000 firmas concursadas y 20.239 trabajadores cubiertos por el blindaje de las arcas públicas. El importe ronda los 160 millones de euros entre compensaciones (105,3 millones) y salarios adeudados (52,8 millones), montante que apoquinó al completo el erario.

Solo en 2024, de hecho, los expedientes aumentaron un 18% (3.928); las empresas que no se hicieron cargo de sus obligaciones se elevaron casi un 12% (1.139) y los trabajadores afectados crecieron un 10,5% (4.026). Y pese a ello, Galicia fue la comunidad donde más cayó la cuantía que pagó el Fogasa el año pasado (28,1 millones, un 17,4% menos).

Según publicó ayer Registradores de España, Galicia es además la cuarta autonomía donde más se han incrementado los concursos de acreedores en el segundo trimestre del año. Se dispararon de 381 a 545, la mayor parte sin masa (442) y de personas físicas (457) frente a los que involucraron a empresas (88). El grueso de las compañías que se declararon insolventes se concentran en los sectores del comercio al por menor (23), la hostelería (17), la industria manufacturera (16) y la construcción (10). Seis de cada 10 facturaban más de 500.000 euros anuales (51) y contaban una antigüedad de más de cuatro años (52).