Este experto inmobiliario asegura saber qué va a pasar con el precio de la vivienda en España: «Estamos especulando con la idea de que esto crezca...»

El pasado mes de abril, el Banco de España estimaba que faltarían 225.000 viviendas nuevas para 2024 y 2025 para atender la creación neta de hogares prevista para ese período de tiempo, un déficit que vendría a sumarse al que se arrastra de 2022 y 2023, 365.000 unidades. Así en el conjunto de esos cuatro años serían 600.000 unidades las necesarias para tratar de paliar la falta de techos, concentrada especialmente en las comunidades de Catalunya, Madrid, Andalucía y Comunidad Valencia.

Fruto de estas tensiones entre la oferta y la demanda, es la subida de precios de la vivienda en España, tanto de compra como de alquiler, que dificulta el acceso a la misma sobre todo entre los hogares de menor renta y, en particular, entre los jóvenes.

En concreto, el mercado del alquiler registra subidas sostenidas en sus precios desde hace casi una década, desde 2015, periodo en el que el precio medio del alquiler por metro cuadrado ha subido el 28,5%, siendo mucho más intenso en zonas concretas del país como el arco mediterráneo, en los distritos más céntricos de las grandes ciudades españolas y en algunos municipios de la periferia de estas urbes.

Antó, en contra de limitar los precios del alquiler

En este contexto, el economista e inversor inmobiliario Pau Antó ha expresado su preocupación por esta creciente dificultad de los españoles de conseguir una vivienda asequible y que, según su lectura, no tiene una solución a corto plazo, siendo los precios de la vivienda uno de los mayores desafíos para el país.

Si bien Antó reconoce no tener soluciones claras al problema, sí que se ha aventurado a señalar que en la escasez del parque de viviendas de alquiler estaría la clave de la crisis habitacional que vivimos, siendo esta la causa principal de que los precios se hayan disparado.

El inversor tiene claro que lo primero que habría que hacer son políticas que contribuyan a que la oferta de viviendas en alquiler crezcan y entre ellas no está la de limitar los precios por ley, una de las medidas por las que ha apostado y sobre las que trabaja el Ejecutivo con la creación, por ejemplo, de las llamadas zonas tensionadas. «Regular el mercado reduce la oferta», según el economista.

Para Antó, esa medida sólo contribuye a fomentar la economía sumergida con la aparición de un mercado paralelo de alquileres y a crear inseguridad entre los caseros propietarios, quienes se pensarían dos veces el dedicar sus inmuebles al mercado del alquiler residencial de larga duración. La limitación de precios es algo «muy popular, parece que es una ayuda, pero no lo es». «Muchos propietarios han optado por retirar sus viviendas del mercado de alquiler debido a la incertidumbre que generan estas limitaciones de precios».

Pesimista, afirma que «nada indica que los precios de la vivienda vayan a bajar» y que seguirán subiendo, máxime porque el Gobierno, dice, «no puede producir viviendas de un día para otro y no hay un plan de vivienda social y asequible».

En esa necesidad de conseguir que haya más inmuebles, el inversor sí que apunta que sería interesante permitir y fomentar que los constructores creen viviendas de menores calidades para que puedan ponerse en el mercado a un menor precio.

Pau Antó ha hecho todas estas consideraciones en una entrevista concedida al creador de contenido Wall Street Wolverine en su canal de YouTube.