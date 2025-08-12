La CEG pide una devolución del IVA ágil para evitar daños a pymes y autónomos

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha pedido agilizar el procedimiento de devolución del IVA para evitar daños financieros severos a las compañías, especialmente a las pymes y autonómicos.

La CEG explica que la Administración puede suspender la devolución del IVA si inicia una comprobación dentro del plazo legal. «Esto extiende legalmente el plazo y la devolución puede retrasarse más allá del 31 de julio. Esta práctica ya ha sido denunciada por asociaciones de pymes y asesores fiscales en varios ejercicios, al considerar que se utiliza de forma sistemática para demorar pagos, especialmente en julio y diciembre», ha criticado.