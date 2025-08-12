¿Buscas empleo? El Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia oferta 60 puestos de trabajo

«La ingeniería industrial se consolida como una de las profesiones más demandadas por las empresas gracias a su polivalencia y versatilidad». Con esta rotundidad se expresa el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia (Icoiig). Y no lo dicen por decir, sino porque mantiene activas en estos momentos casi 60 ofertas de empleo, el grueso para la comunidad gallega, aunque también para empresas internacionales o de fuera de la comunidad.

Según comunidad el Icoiig, entre sus labores apuestan «por el impulso profesional de sus colegiados y colegiadas» a través de una bolsa de empleo que, en estos momentos, ofrece varias oportunidades, la mayoría son en Vigo, O Porriño, A Coruña, Santiago, Lugo, Ferrol y Ourense.

Puestos

En concreto, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia cuenta con 57 ofertas laborales «en sectores clave de la economía gallega y nacional». Están vinculadas a trabajos con energía, mecánica, electricidad, robótica, organización industrial, calidad y medio ambiente, mantenimiento, seguridad industrial, gestión de proyectos, mejora continua y ventas técnicas.

«Los perfiles demandados abarcan, en función del puesto de trabajo ofertado, desde recién titulados hasta profesionales con más de 10 años de experiencia», señala el Icoiig, que añade que algunas de las ofertas están en otras comunidades autónomas «y en empresas con proyección internacional».

Estado

Además de las ofertas de su bolsa de empleo, el Colegio también recuerda que el Estado recientemente convocó 53 plazas para su cuerpo de Ingenieros Industriales, «una buena oferta de empleo para esta especialidad, que supone el 50% de los ingenieros en nuestro país».

«La mitad de los ingenieros existentes en España son industriales: es la rama de la ingeniería más multidisciplinar y por tanto la que mejor se adapta a las necesidades de la mayoría de las empresas», señala en el comunicado Julio García Cordonié, decano del Colegio.