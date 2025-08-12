El BBVA mantiene la opa pese a la venta de la filial británica del Sabadell
El plazo de aceptación de la oferta comenzará previsiblemente a principios de septiembre y podría resolverse entrado octubre
Pablo Allendesalazar
El BBVA no se rinde. Quince meses después de presentarla, el banco de origen vasco anunació este lunes que mantiene su oferta de compra (opa) del Sabadell. La entidad, así, no ha hecho uso de la opción legal de desistir de la operación que le había brindado la aprobación por parte de la junta de accionistas de la entidad catalana el pasado miércoles de la venta de su filial británica TSB y el pago asociado de un dividendo extraordinario a sus accionistas a principios de 2026. El plazo de aceptación de la oferta, así, comenzará previsiblemente a principios de septiembre y podría resolverse entrado octubre.
«Una vez analizados los acuerdos adoptados y considerando la información disponible, BBVA ha decidido no desistir de la oferta por esta causa y, por lo tanto, la misma se mantiene vigente conforme a lo previsto en la normativa aplicable», indicó el BBVA.
