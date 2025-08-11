La matriz de Iberconsa baraja emitir 350 millones para refinanciar deuda

Grupo Iberconsa está en manos, desde el año 2019, del fondo norteamericano Platinum Equity. Años antes, en 2015, fue la primera pesquera gallega en protagonizar una operación de compraventa de calado con la intervención del private equity Portobello Capital, que tomó las posiciones de socios fundadores y dio a la compañía un enorme impulso de cara a su expansión. Platinum ejerce su control a través del holding Bering IV Congelados, que a su vez depende de la sociedad Bering III SARL, con sede fiscal en Avenue de la Gare del Gran Ducado de Luxemburgo.

Según consta en las cuentas anuales de esta última, el fondo dio inicio en mayo a una ronda de reuniones —previa designación de un «asesor financiero»— con el objetivo de trabajar en una emisión de bonos sénior garantizados por importe de 350 millones de euros y el foco puesto en la refinanciación de deuda del grupo. «Se trataría de una especie de bono nórdico», apuntan fuentes del mercado, en referencia a un programa de deuda corporativa de muy bajo riesgo y alta calidad.

Extracto de las cuentas anuales de Bering III SARL / L.G.

En concreto, Platinum —a través de Bering— ha informado de que la «posible emisión de bonos» sería por plazo de cinco años y «se aplicará a la refinanciación del endeudamiento del grupo, la reducción de ciertas líneas de capital circulante, la financiación general» y el pago de comisiones y costes derivadas de la propia operación. «La compañía —remata— actuará como garante en esta emisión para su filial Bering IV Congelados», con domicilio social en Madrid y de la que cuelga Grupo Iberconsa.

El coste

El fondo norteamericano adquirió la pesquera con deuda —apalancando la multinacional— y un tipo de interés inicial medio del 7%, como también consta en sus cuentas, y el encarecimiento de los tipos generó una situación compleja. El grupo, de hecho, ya validó antes una refinanciación, alargando el vencimiento de 2024 a 2027, y ejecutó una inyección de fondos de 72 millones de euros por parte de Platinum en octubre de 2023.

El hecho es que, desde la entrada de este private equity en la compañía que preside Alberto Freire, fueron múltiples los factores externos que afectaron a las expectativas de generación de caja y rentabilidad.

No ya solo la retracción en la demanda de pescado en mercados core, sino también una pandemia mundial, la escalada inflacionaria desatada ya en los albores de la invasión de Ucrania, la reformulación del sistema de cuotas de Namibia, el encarecimiento fiscal de las operaciones en Argentina o, recientemente, el parón —con la pérdida de más de la mitad de la campaña— de la flota tangonera (langostino salvaje) en el mismo país sudamericano. El namibio y el argentino son puntales indispensables para Grupo Iberconsa.

Como divulgó FARO el pasado mes de marzo, Platinum inició los sondeos en el mercado de cara a su desinversión, claramente afectada, por tiempos, con el colapso en la flota marisquera en el Cono Sur. Se presume una operación compleja, aún con las claras potencialidades de la multinacional, referente global gracias a su capacidad extractiva —sobre todo en merluza y langostino—, industrial y logística.

Grupo Iberconsa cerró el ejercicio fiscal de 2024 con ventas por 476,5 millones de euros, solo por detrás de Profand y Nueva Pescanova, y casi 98.000 toneladas comercializadas.