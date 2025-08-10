Peter Taboada equipará las tres nuevas corbetas de Arabia Saudí con sus plantas desalinizadoras

Uno de los mayores hitos de la redondelana Peter Taboada es haber llevado el agua dulce a las cinco corbetas que Navantia forjó en San Fernando (Cádiz) para la Armada de Arabia Saudí. Fue un pedido estratégico entre 2018 y 2021 por su dimensión —equipó cada embarcación con dos plantas desalinizadoras capaces de producir 30 metros cúbicos al día y una tercera de agua técnica, esencial en el proceso de desalado—, y el resultado gustó tanto que la empresa ha sido encomendada cuatro años después a proveer la misma tecnología a los tres nuevos buques de guerra que la principal constructora naval española está forjando para la Royal Navy de Riad, con un diseño idéntico al modelo Avante 2200 que generará en la bahía gaditana un impacto de hasta 2.000 empleos y cuatro millones de horas de trabajo. Las naves, de casi 100 metros de eslora y 13,6 de manga, como sus hermanas, serán capaces de transportar un helicóptero de hasta 10 toneladas, así como dos semirrígidas de 5,5 metros cada una. Y por supuesto, tendrán capacidad para incorporar cañones de hasta 76 mm, sistemas de misiles SAM y SSM, y lanzadores de torpedos. Para la firma de Porto Cabeiro supone consolidar la hazaña que fraguó en su día en defensa, campo en el que explora nuevas oportunidades para seguir creciendo a nivel internacional.

A Peter Taboada ya le avalan varios contratos realizados en España en el ámbito militar. Es artífice de la desalinizadora del submarino Isaac Peral, que puede producir hasta 6.000 litros potables al día, y también ha suministrado maquinaria que realiza la misma función a los cazaminas que van del identificativo M-31 al M-36, con dimensiones de entre 54 y 55 metros y bautizados en honor a los ríos Segura, Sella, Tambre, Turia, Duero y Tajo. Recientemente, además, la compañía ha entregado un pedido para el Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática (BAM-IS) que está fabricando el astillero de Puerto Real. En este caso equipos mucho más pequeños: dos desaladoras de 12 metros cúbicos diarios.

La compañía sondea nuevos mercados y países con potencial a los que ofertar sus productos al tiempo que crece en el sector pesquero, el otro nicho en el que se ha especializado desde su fundación en 1979 por Jesús Manuel Taboada Presedo. La mayor parte de los contratos están vinculados a salmoneros, con nuevos cometidos para embarcaciones que se están construyendo actualmente en Murueta, Zamakona y el naval turco que alcanzan los 10.000 metros cúbicos. Los sistemas sirven para reducir la mortalidad de esta especie, ya que estos barcos lo que hacen es aspirar los salmones de las granjas acuícolas y los bañan en agua dulce, osmotizada y potable, para posteriormente devolverlos al mar, limpiándolos así de los parásitos que puedan haber se adherido a su cuerpo el medio marino.

De los cañones al lujo

Por lo que respecta al proyecto de las tres corbetas sauditas, todo el equipamiento debe funcionar correctamente en condiciones de combate, contemplando las situaciones de disparo de los propios buques. «Tiene que soportar las vibraciones de los cañones», explica el director comercial de Peter Taboada, esgrimiendo que el reto tecnológico es aún mayor. Como sus gemelas, serán embarcaciones potentes, capaces de alcanzar una velocidad máxima de 28 nudos y navegar 5.000 millas náuticas a su velocidad de crucero (15 nudos). Se encargarán de vigilar y proteger la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país, así como del control de buques mercantes, la defensa de elementos estratégicos, operaciones de búsqueda y rescate, asistencia a otros buques, y el control de polución, inmigración o drogas. También de la guerra antisubmarina y la guerra electrónica pasiva.

Más allá del segmento de defensa y la pesca, el trabajo de Peter Taboada se extiende también al turismo y a numerosos cruceros a los que provee tecnología que convierte agua salada en dulce en medio del mar. Uno de sus proyectos más destacados se consolidó a finales del año pasado con la entrega de su primer equipo para el lujoso Orient Express Silenseas, el mayor velero del mundo construido en Chantiers de l’Atlantique en honor al tren de Agatha Christie.