Cofano se rearma en Vigo y predice récord de facturación: 315 millones

La viguesa Cofano (Cooperativa Farmacéutica del Noroeste) es la encargada de abastecer a 870 farmacias de la comunidad gallega. Cada día salen de sus instalaciones entre 140.000 y 150.000 cajas de medicamento, por lo que una de sus máximas es la eficiencia y agilidad a la hora de preparar los pedidos y de llevar a cabo el reparto. Con esto en mente, la distribuidora ha decidido bajar la persiana de una de sus dos instalaciones en la provincia, adoptando el cierre de la de Pontevedra y concentrando las operaciones y el personal en la modernizada base del polígono de O Caramuxo.

«En nuestro sector son muy importantes los medios técnicos, la automatización, y tener dos centros logísticos con 30 kilómetros de separación era algo muy ineficiente», explica el director de la cooperativa, José Fernández González. Con este movimiento, Cofano rozará ya el centenar de empleos en las instalaciones olívicas y prevé cerrar el año con al menos 315 millones de euros de facturación, cifra récord, mientras prepara más inversiones en clave tecnológica.

Las instalaciones viguesas de la cooperativa. | Alba Villar

Cofano nació en Vigo en el año 1951. Como muchos que hoy son gigantes en sus nichos, lo hizo en un pequeño piso, creciendo poco a poco. Hoy es una de las principales distribuidoras de la comunidad gallega y mantiene unos 160 puestos de trabajo entre las tres bases logísticas con las que actualmente cubre las necesidades de sus socios repartidos por las cuatro provincias.

De hecho, no es difícil ver alguno de sus furgones de reparto rotulados en las puertas de las farmacias. Una flota que reposa en O Caramuxo a la espera de salir. «Y de las tres que tenemos, Vigo es la que más cajas de medicamentos saca, con unas 80.000 al día», comenta Fernández González.

Crecimiento

De aquel pequeño piso, Cofano fue ampliando socios y, con ello, necesidades logísticas. Fruto de ello nacieron las otras dos bases que hoy están en funcionamiento: la de Ourense, en Pereiro de Aguiar, y la de A Coruña, creada en 2018 en el parque de Pedrapartida (Coirós) y surgida tras la fusión de la gallega Cofaga y Bidafarma. «Había competencia para todos y el tema nos llevó a que abriéramos allí», comenta el director.

José Fernández González, en la nave automatizada. | Alba Villar

Además de cubrir sus respectivos territorios, entre las bases coruñesa y ourensana abastecen también a la provincia de Lugo. Pero la principal, y más ahora que se ha vendido la sede pontevedresa, es la instalación de Vigo, donde Cofano ocupa unos 6.500 m² con una nave lo más automatizada posible inaugurada en 2021 tras invertir más de 7 millones de euros.

Fernández González señala que dejar atrás la nave de la capital provincial respondió a un movimiento para mejorar el servicio prestado a las farmacias. «De aquella forma no optimizabas bien el stock, y ahora damos mejor servicio y somos más rápidos en la preparación de los pedidos», comenta. Además, fue un proceso iniciado en abril, pero ya llevaban más de un año reduciendo la actividad allí. «El personal, el poco que quedaba, estaba dedicado al desmontaje de estanterías y sistemas automáticos. Los hemos recolocado», explica. En total, 32 personas que ahora están ya en Vigo, donde hay 97 empleos.

Tras esta reorganización, Cofano ya piensa en las siguientes operaciones para continuar creciendo y mejorando su función. De hecho, este mismo año proyecta batir su récord de facturación, alcanzando al menos los 315 millones de euros (la barrera de los 300 la superaron ya en 2022). Cofano, a su vez, forma parte de Grupo Unnefar, constituido por ocho entidades de distribución farmacéutica de León, Gipuzkoa, Asturias, Menorca , Navarra o Zaragoza, con una facturación conjunta de 1.400 millones (dato de 2023).

Lo más inmediato en clave Galicia será seguir optimizando las instalaciones, con la idea de automatizar todavía más la logística de A Coruña y Vigo, con aproximadamente dos millones de euros en cada una. «Tenemos pendientes esas inversiones en instalaciones», resume Fernández González, que concreta que la prevista para la instalación olívica se realizará, espera, en 2027.