Inpesca pasa página al desastre de Atunlo tras un roto de 31 millones

Compañía Internacional de Pesca y Derivados (Inpesca) cerró el pasado ejercicio con una facturación superior a los 68 millones de euros, como consta en las cuentas que acaba de depositar en el Registro Mercantil. Fue ligeramente inferior a la del año anterior —por una menor calidad de la pesca (atún rabil) y del precio—, pero ha sido lo de menos. Porque la atunera de Mundaka ha logrado sacudirse los efectos del cataclismo de Atunes y Lomos (Atunlo), de la que era una de las tres accionistas —con Comercial Pernas (Coper) y Marpesca Europa— cuando fue a liquidación. Al margen del cisma interno, con demandas cruzadas entre consejeros, en lo económico logró dejar atrás los números rojos y aproar hacia un futuro sin previsibles sobresaltos. Eso sí, con un copioso parte de daños.

La empresa ha actualizado el perjuicio sufrido con el proyecto Atunlo, que arrancó en 2007 y que llegó a convertirse en el mayor comercializador de túnidos de España. En suma, el roto ha superado los 31 millones de euros, adicionales a los 27,5 millones en pérdidas que tuvo que encajar en el año fiscal de 2023. En primer lugar, Inpesca deterioró al completo su inversión, por importe de casi cinco millones de euros (4,947 millones) y asumió en solitario el pago de avales que había dado a Atunlo, como divulgó FARO, para evitar cualquier litigio con las entidades financieras; esta cuenta fue de 6,78 millones de euros más. Y, por último, el saldo de las facturas no cobradas ha pasado de algo más de 21 millones de euros a 19,64, dado que la compañía considera que recuperará el importe del IVA (1,44 millones).

De hecho Inpesca ha mejorado también, y de forma sustancial, su posición de tesorería, con un fondo de maniobra próximo a los 31 millones de euros. «La dirección considera que la sociedad goza de una óptima situación financiera, generando efectivo por la propia actividad de la misma y permitiéndole acometer las oportunas renovaciones de su flota», expone en su memoria anual. En 2024 fueron dos las grandes reparaciones ejecutadas, ambas en Port Louis (Islas Mauricio), por cerca de cuatro millones. El atunero Txori Zuri fue repintado parcialmente, con limpieza del casco y revisión general. La actuación en el Itsas Txori fue más profunda, con pintado total y limpieza de cascos, revisión general del motor principal, de la maquinaria hidráulica y el sistema de refrigeración.

El futuro

Inpesca tiene provisionadas todas sus posiciones en Atunlo. Si se produjera la eventual recuperación de algún importe adeudado —es una quimera, ya que la armadora vasca consta como acreedora subordinada y apenas hay activos que liquidar—, redundaría en forma de partida extraordinaria en el balance. A día de hoy el proceso de liquidación de la pesquera viguesa está en un impasse después de que la jueza de lo Mercantil Amelia Pérez Mosteiro haya obligado a restituir los activos que fueron retirados de Atunlo y que supusieron su «descapitalización».

A efectos prácticos, la sentencia vuelve a poner bajo el paraguas de la antigua matriz el control de las filiales de O Grove y Cambados, así como la participación en Central Lomera Portuguesa (CLP), compartida a partes iguales con Marfrío. Sobre las dos primeras llegó a formularse una oferta de 1,9 millones de euros, a cambio, precisamente, de que fuera retirada la demanda por la despatrimonialización. El fallo del Mercantil determina que la antigua dirección del grupo utilizó «sociedades pantalla en beneficio de uno o varios socios».