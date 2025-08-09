El consejo de Pescanova SA se propone a sí mismo para seguir 4 años más

El capital social de Pescanova SA (vieja Pescanova) se compone de 28,73 millones de acciones. En lo que va de año han cambiado de manos 26,68 millones; esto es, más del 93% del total. Un accionariado de lo más inestable —probablemente el de mayor porcentaje de capital flotante del Mercado Continuo— que es al que rinde cuentas el consejo de administración compuesto por Leopoldo Fernández Zugazabeitia (secretario), Luis Malo de Molina, Juan Manuel Ginzo y Alejandro Fernández Zugazabeitia.

Mantienen este estatus desde marzo de 2017 —excepto el secretario, que fue elegido en septiembre de 2016— y se han repartido desde entonces más de un millón de euros en retribuciones, como analizó FARO, pese a la inactividad de la compañía.

El consejo ha convocado la junta de accionistas para el 9 de septiembre, en primera convocatoria, y plantearán a los socios su reelección por cuatro años más. «La Comisión de nombramientos y retribuciones ha informado favorablemente [de su reelección] y tanto esta Comisión como el consejo valoran de forma muy positiva el desempeño de sus funciones [...] y su aportación a la buena proyección de la sociedad, motivos por los que proponen a la junta su reelección en el cargo».

El presidente de la comisión de nombramientos es Alejandro Fernández Zugazabeitia. La única propuesta empresarial ejecutada por este consejo fue un proyecto pesquero en Bolivia, que supuso pérdidas de 2,2 millones de euros.