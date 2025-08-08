El naval gallego acumula más del 40% de la carga de trabajo de todo el naval en el primer semestre

Escasos días después de la publicación del primer boletín trimestral del año del sector naval, el Ministerio de Industria y Turismo publicó el segundo. Y si el primero mostró que los astilleros gallegos afianzaban su trono con el 70% de los nuevos contratos del país, en este segundo se refrenda con los datos completos del semestre. Galicia registró seis nuevos encargos por los dos firmados en Asturias y los dos de Euskadi. Sin embargo, el principal indicador está en el tamaño y, por tanto, en el volumen de horas de trabajo que supondrán, lo que sitúa al naval de la comunidad a la cabeza acumulando más del 40% de las toneladas de registro de todas las atarazanas privadas españolas.

El liderazgo se consiguió en estos seis primeros meses del curso con el 44% de los CGT —compensated gross tonnage o arqueo bruto compensado o —, una medida que refleja la complejidad y el esfuerzo de la construcción de un buque. En este indicador, el naval gallego está a la cabeza en el país con 134.593 CGT, seguido de cerca por Asturias, con 112.197 CGT y por los astilleros de País Vasco, 55.874 CGT. Y todo ello pese a que la cartera actual asciende en el Principado a 29 barcos y en Galicia a 25 (en Euskadi son solo siete embarcaciones).

En total con 61 los pedidos en marcha en los astilleros del país tras los diez que se activaron en el segundo trimestre.