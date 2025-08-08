Indonesia reabre la puja que lideraba Freire para construir dos barcos oceanográficos

Sorpresa en uno de los pedidos que parecían más seguros para el naval del área de Vigo. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia (BRIN, por las siglas en el idioma del país asiático) ha decidido relanzar la licitación que publicó el año pasado para el diseño y construcción de dos buques oceanográficos por 82,5 millones de euros. Una terna internacional que comenzó con una precalificación en la que Construcciones Navales P. Freire (Freire Shipyard) figuraba como la única candidata posible, como avanzó FARO. Aquello fue ya en octubre de 2024 y desde entonces la agencia indonesia no se había manifestado más sobre este necesario encargo para renovar su envejecida flota de investigación. Hasta ayer, que ha decidido reiniciar la terna con una nueva fase de «precalificación».

Tras el imponente Bima Suci, velero que opera como buque escuela, Indonesia se ha convertido en una referencia para Freire. De hecho, el ministro de Asuntos Marítimos y Pesca, Sakti Wahyu Trenggono, llegó a visitar la atarazana olívica en 2021, planteando la posibilidad de construcción de una serie de embarcaciones. Teniendo en cuenta el expertise en oceanográficos de la compañía que dirigen los hermanos Freire, todo hacía indicar que de renovarse flota serían uno de los principales candidatos.

Y así parecía. En febrero de 2024, BRIN lanzó la licitación para recibir propuestas de astilleros interesados en la construcción de un «buque de investigación oceánica multipropósito» y otro de tipo costero. Tras cerrar el plazo, en octubre se publicó una lista corta —o shortlist— de candidatos en la que solo figura Construcciones Navales P. Freire. Parecía un pedido ya amarrado, solo a la espera de su formalización.

Reinicio

Sin embargo, el pedido se cayó finalmente y la unidad de compras de BRIN lanzó ayer una nueva «Precalificación para la licitación internacional de diseño y construcción de un nuevo buque oceánico multipropósito para investigación y un nuevo buque costero para investigación». Es el mismo título, el mismo pedido (para dos barcos, uno polivalente y otro costero), con el mismo coste que el anterior (esos 82,5 millones de euros) y con la misma financiación, a cargo de la Agence Française de Développement.

De hecho, la anterior licitación estaba vinculada al proyecto bautizado como Krisna, con la idea de «fortalecer las capacidades de investigación oceanográfica para afrontar los retos mundiales en materia de clima y biodiversidad». Un proyecto que incluso ya ha desaparecido de la página oficial de la agencia francesa.

Cartera de pedidos

Desde BRIN no han especificado motivos, pero sea como sea Freire Shipyard tiene carga de trabajo suficiente y más negociaciones en curso. Solo en el terreno de los oceanográficos está facturación el Anita Conti para el intituto francés Ifremer, el Thuwal II para la universidad Kaust de Arabia Saudí y el Dana V encargado por la DTU de Dinarmarca.

A mayores de estos buques de investigación, Freire inició el mes pasado la obra del velero de 75 metros de eslora para Greenpeace, tiene en fase avanzada un arrastrero congelador de 80 metros para la canadiense Qikiqtaaluk Fisheries, una Embarcación de Apoyo a Buceadores (EAB) para la Armada española y su último megayate: el proyecto Incognita, de 107 metros de eslora.