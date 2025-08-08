Recta final para conformar el «Anna Weber-van Bosse»
«Es fantástico ver cómo todos los planes e ideas se están haciendo realidad», aseguran desde el NIOZ de Países Bajos
Países Bajos recibirá a finales de año el Anna Weber-van Bosse, el mayor oceanográfico de su flota, encargado a Armón Vigo. Y su futuro dueño, el Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ), ya presume de ello.
«Es fantástico ver cómo todos los planes e ideas se están haciendo realidad», dijo el director del departamento de Investigación de Sistemas Oceánicos del NIOZ, Gert-Jan Reichart, en una publicación realizada por el NIOZ, en la que adjunta una serie de fotografías del avance de la obra.
Avances
El instituto explica que las grúas ya están en su sitio, los trabajos de carpintería están casi terminados, la cubierta de popa ya está lista y los paquetes de baterías se están instalando.
Una vez concluido, su objetivo será el de «explorar el océano desde la superficie hasta las profundidades, desde los trópicos hasta los polos», como afirmó Gert-Jan Reichart en la publicación realizada por el NIOZ.
