La lusa Visabeira lanza una OPA sobre la dueña del astillero de Viana

Martifer, la empresa portuguesa dueña del astillero de Viana do Castelo, West Sea, está de moda en el país vecino. Primero la semana pasada, cuando se conoció que estaría interesada en hacerse con las instalaciones que ahora explota Lisnave en Setubal, la mayor atarazana privada de la península. Y ahora, porque la compañía también lusa Visabeira Indústria la ha lanzado una OPA.

En la madrugada de este miércoles, Visabeira, empresa con sede en la localidad de Viseu (al sureste de Oporto) anunció el lanzamiento de una oferta pública de adquisición (OPA) general y obligatoria para la totalidad de las acciones de Martifer. Según un comunicado a la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), la empresa ofrece una contraprestación de a 1,6 euros por acción «más un importe igual al dividendo distribuido por la Sociedad correspondiente al ejercicio 2025». El comunicado revela que la OPA se produce tras un acuerdo tripartito de accionistas firmado por Visabeira y las firmas I’M-SGPS y Mota-Engil SGPS, actuales accionistas de Martifer.

La operación surge tras el anuncio el pasado octubre de la intención de Visabeira de adquirir el capital de Martifer, lo que no estaría sujeto a la presentación de una OPA. Según Jornal de Negócios, un cambio de condiciones habría obligado finalmente a ello. Tras el anuncio, la CMVM decretó la suspensión de la negociación de las acciones de Martifer.

West Sea es socia de muchas auxiliares del naval gallego, así como rival de los astilleros a la hora de pelear contratos.