La «vieja Pescanova» deprecia un 60% el valor del conjunto de la pesquera: 180 millones

Nueva Pescanova es una sociedad limitada que no cotiza en Bolsa ni tiene deuda corporativa —bonos, pagarés— en circulación, por lo que solo debe rendir cuentas a sus socios y en el Registro Mercantil y no a organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Una de sus accionistas, Pescanova SA, sí debe hacerlo. La empresa —vieja Pescanova, antigua matriz del grupo— apenas posee el 0,21% de la multinacional pero continúa cotizando en el Mercado Continuo, del que se ha convertido en un valor especulativo dado que la mayor parte de sus títulos son capital flotante. Rinde cuentas al regulador y debe ofrecer una valoración de sus activos; pese a que anunció insistentemente un nuevo proyecto independiente de Nueva Pescanova, a día de hoy se alimenta y sigue en activo solo gracias a los ingresos que ésta le provee por contrato.

Este mismo sábado remitió al mercado su informe semestral. Hasta el mes de junio de 2022 cifraba en algo más de 940.500 euros el valor de su participación en la pesquera, controlada casi en su totalidad por Abanca. Suponía tasar el conjunto de la compañía con base en Chapela (Redondela) en cerca de 450 millones de euros. Pero acaba de asestar un tijeretazo a estos valores: la antigua matriz considera ahora que Nueva Pescanova vale un 60% menos, hasta los 180,5 millones de euros.

La participación «ha sido revisada por los administradores de la sociedad en este ejercicio, y dicha valoración de esta participación ha sido deteriorada en la cifra de 561.562 euros, hasta valorar dicha participación en el importe de 378.970 euros», dice textualmente el informe remitido a la CNMV. No hace referencia a ningún valor en concreto que explique un deterioro de esta magnitud. Máxime teniendo en cuenta que, de acuerdo a los datos divulgados por la pesquera esta misma semana, su ebitda ha mejorado en un 73%, si bien continúa en números rojos.

La valoración

En buena medida por la condición de valor especulativo en renta variable, existe una enorme horquilla entre la capitalización bursátil de Pescanova SA —8,91 millones de euros— y el valor que los propios consejeros conceden a la sociedad. Porque, más allá de poseer ese 0,21% de Nueva Pescanova, no hay nada. La única intentona que realizaron para lanzar un proyecto pesquero independiente se fue al traste a los cuatro años y con pérdidas acumuladas superiores a los 2,2 millones de euros. Apostaron por Bolivia, uno de los países con menor consumo de proteína per capita del mundo y todavía con una incipiente penetración de la acuicultura.

Lo cierto es que no existen muchas referencias que permitan estimar una valoración de un grupo de la magnitud de Nueva Pescanova. No solo porque apenas han trascendido importes de operaciones de compra en el sector, sino, y sobre todo, por sus particularidades. Su verticalización, capacidad extractiva y de cultivo y la dimensión de su estructura la convierten en una rara avis a nivel global. Por eso no es completamente extrapolable el caso de Grupo Profand, por ejemplo. En su caso, y dado el importe de la recompra de las acciones que recuperó de la familia March —en 2021 Corporación Financiera Alba le inyectó 100 millones de euros por el 23,71% del capital—, la multinacional que dirige Enrique García Chillón tendría un valor superior a los 535 millones de euros. Cifra similar a lo que desembolsó el fondo norteamericano Platinum Equity en 2019 por Grupo Iberconsa.

Más allá de otros ejemplos, el latido de la vieja Pescanova se va apagando conforme se acerca la sentencia definitiva del pleito que interpuso contra Nueva Pescanova en 2017 por lo que se denominó entonces el crédito supersenior. Según reconoce la propia cotizada, «una probable condena en costas, en caso de materializarse y habida cuenta de la altísima cuantía del procedimiento, sería inasumible para la Sociedad y abocaría a ésta a su liquidación». Calcula que, agotando todas las vías legales —hasta el Tribunal Supremo—, el fallo llegaría en un plazo de cinco años. Esto es, en el 70 aniversario de la SA, que empezó a andar en Vigo en junio de 1960.