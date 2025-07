La dirección de Atunlo «descapitalizó» la compañía con «sociedades pantalla»

El 11 de enero de 2024, en la calle Mariano de los Cobos de Valladolid, se constituyó una empresa con 3.100 euros de capital social y con Roberto Lázaro como administrador único. Setenta y un días después, en la avenida Miguel Dantas de Valença do Minho, se creó otra similar, esta vez con Laura Pernas como titular. La primera fue bautizada como Tonno del Pacífico; la segunda, Smellingreen Lda. Se convertirían, en pleno preconcurso de acreedores de Atunes y Lomos (Atunlo), en accionistas de referencia de sus factorías de procesado —el verdadero músculo industrial del grupo—, a través de unas ampliaciones de capital que deberán ser anuladas en su totalidad. Porque Lázaro y Pernas ya eran parte del cataclismo de la pesquera y concurría «conflicto de interés», porque sus empresas —Tonno y Smellingreen— son «sociedades pantalla», porque las crearon para «descapitalizar», en «beneficio de uno o varios socios», la que llegó a ser la mayor comercializadora de túnidos de España; Atunlo quebró con una deuda superior a los 120 millones de euros.

Así lo ha zanjado en una sentencia la magistrada del juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, Amelia Pérez Mosteiro. «Las ampliaciones de capital tenían por objeto descapitalizar y perjudicar en todo caso a la sociedad concursada [en referencia a Atunlo] y sus acreedores», reza el fallo, contra el que cabe recurso de apelación. La creación de las «sociedades pantalla estaba dirigida a eludir sus responsabilidades en el concurso» y «ejecutadas de mala fe», en contra de los intereses de los acreedores y «en beneficio de uno o varios socios». De modo que el control sobre las filiales Atunlo O Grove, Frigoríficos de Cambados (antes Atunlo Cambados) y la participación en Central Lomera Portuguesa (de Vila Nova de Cerveira, compartida con Marfrío) deberá volver a la matriz, Atunlo, disuelta y en fase de liquidación. Y cualquier eventual venta de activos que se produzca a partir de ahora repercutirá en beneficio de la masa de acreedores. De lo contrario, sin este pronunciamiento judicial, Atunlo solo poseía el 13,08% de la filial de O Grove. Se le había vaciado de su patrimonio.

Mapa societario de Atunlo / Simón Espinosa

La sentencia no causó ayer excesiva sorpresa entre los actores inmersos en este complejísimo enredo societario y concursal. La misma magistrada ya había advertido hace escasos días, el pasado 16 de julio, que no era el momento de hablar de la venta de las plantas de O Grove y Cambados. «No ha lugar en este momento procesal», pronunció en una providencia a la que tuvo acceso FARO. Y no había lugar porque no se había resuelto todavía la cuestión del vaciado de patrimonio, si las ampliaciones ejecutadas en las filiales eran legales o si, como ha considerado a la postre, consumaron «una grave infracción del deber de lealtad».

Sentencia de Atunlo Sentencia de Atunlo

Fue la administradora concursal, Marta López (ADV Concursal y Pericial) quien interpuso la demanda por la entonces supuesta descapitalización de Atunlo. La dirigió contra la propia multinacional, Comercial Pernas (Coper), las accionistas Marpesca Europa (en liquidación) e Inpesca, Smellingreen, Tonno del Pacífico, Atunlo O Grove, Susimar, Frigoríficos de Cambados y Julio Antonio Carrasco Valdés.

La oferta

Como desveló este periódico, en medio del proceso de liquidación de Atunlo emergió una oferta sorpresa, precisamente, por las fábricas de O Grove y Cambados. Formulada por otra mercantil recién creada, Tunagrove, que ponía sobre la mesa 1,9 millones y que incluía en el paquete distinta maquinaria y el stock de mercancía, valorado en más de 5 millones de euros. Su proyecto pasaba por recuperar la actividad lomera en la primera de las factorías y utilizar Comercial Pernas como aliada para la venta de sus productos. Incluía una enorme letra pequeña: reclamaba retirar la demanda contra el vaciado patrimonial que pesaba sobre Atunlo, su dirección y los socios. Y esto fue lo que rechazó de plano la magistrada del Mercantil, pese a que la administración concursal propuso evaluar la propuesta. Los acreedores de Atunlo consideraron esta oferta como «montaje».

Fuentes de Tunagrove explicaron este jueves que su propuesta ha quedado «vacía de contenido», pero que su actividad como arrendataria de la planta de O Grove continúa con más de 60 personas en plantilla. «Ahora se abren otras negociaciones, puede haber una oferta por parte de los activos. Habrá que ver cómo se mueven los otros actores de este proceso».