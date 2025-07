Reino Unido da luz verde a una nueva central nuclear por 43.800 millones

El Gobierno británico ha dado luz verde este martes a la construcción por 38.000 millones de libras (43.799 millones de euros) de la central nuclear de Sizewell C, la primera que se abrirá en Reino Unido desde 1995 si se adelanta a la de Hinkley Point C, que acumula años de retrasos y no echará a andar hasta 2029 o 2031.

El Estado se convertirá en el principal accionista del proyecto dado que asumirá el 44,9% del mismo, por debajo del 84% previsto a finales de 2024. Esto será así por la entrada del fondo canadiense La Caisse con un 20%, de la energética Centrica con un 15% y de la gestora Amber Infrastructure con un 7,6%. La francesa EDF será responsable del 12,5% restante, cuatro puntos y medio menos que en un primer momento.

Londres, que no ha dado fechas, prevé que la planta sita en el este de Inglaterra abastezca a unos seis millones de hogares, esto es un quinto del total nacional, al tiempo que creará 10.000 empleos directos y se dará cobertura a miles más por todo el país. Se anticipa que el 70% de los contratos se adjudique a empresas británicas.

Asimismo, se anticipa un ahorro anual de 2.000 millones de libras (2.305 millones de euros) frente a la apuesta por otras energías bajas en carbono. De hecho, durante los 60 años que la central estará operativa, generará electricidad con un coste de entre 60 y 70 libras (69,16 y 80,68 euros), inferior a las 89 libras (102,58 euros) de las renovables.