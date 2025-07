Galicia lidera el recorte en las comidas y beber fuera de casa por la inflación

Las ventas de cerveza en España volvieron a caer a lo largo de 2024. Se comercializaron 38.600 millones de litros, un 0,2% menos. Y van dos años consecutivos a la baja, algo que no sucedía desde el estallido de la crisis financiera de 2008. El recorte en el consumo por persona es mayor, de casi un 5%, hasta los 52,8 litros. En un contexto teóricamente a favor por la buena evolución de la economía y el bum del turismo, la patronal del sector apela a reflexionar sobre los datos. «Debemos diversificar nuestras fuentes de crecimiento y seguir reforzando lo que nos hace diferentes y por lo que tantos vienen a vernos», señala Jacobo Olalla Marañón, director general de Cerveceros de España, en la carta de presentación del informe socioeconómico del sector en 2024. Apunta directamente a «una hostelería de proximidad, diversa, vertebradora del territorio y profundamente enraizada en nuestra forma de vivir, de calidad y a precio razonable».

La mención no es gratuita. Bares y restaurantes integran el principal canal de ventas de la cerveza en España (19.500 millones de litros), aunque con una ventaja menguante respecto a las compras en el supermercado (19.100 millones de litros) tras una caída del negocio del 2% el pasado ejercicio. «Esto puede explicarse por un cambio de comportamiento en el consumidor que hace que se haya transferido ese 2% de las ventas al consumo en el hogar, ya sea bien por factores socioeconómicos o por la percepción de la evolución futura de la economía», explican las empresas cerveceras. «Si bien se mantiene la afluencia en los bares —añaden—, los clientes optan cada vez más por tomar solo una consumición y no realizar otra en el mismo lugar o en otros establecimientos».

Este cambio de tendencia entre los consumidores no se ciñe exclusivamente a la cerveza. Se extiende por todas las bebidas y, en general, la alimentación. «El año 2024 no es positivo para el consumo extradoméstico», indica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el balance del consumo alimentario en el país durante el pasado ejercicio, «marcado por múltiples movimientos, especialmente los relacionados con los precios medios, la inflación, etc.». Se realizaron 12.493 millones de consumiciones fuera de casa, el 2,2% por debajo de 2023; y el volumen por persona mermó el 1,7%, hasta los 108,32 kilos/litros. El gasto per cápita, en cambio, alcanzó 1.010,51 euros tras un incremento cercano al 0,5% (1.005,9 euros en 2023) a causa de la subida de los precios.

Evolución del consumo extradomestico / Hugo Barreiro

Restauración y comedores cerraron el 2024 entre las partidas más inflacionistas con un ascenso del 4,7% en el conjunto del año en el país y del 5,5% en Galicia, donde las tarifas ya se incrementaron el 7% en 2023 y otro 7% en 2022, claramente por encima de la media nacional (6,65 y 5,5%, respectivamente). En comparación con los niveles prepandemia, la hostelería acumula un encarecimiento del 25% en sus productos en la comunidad.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hace también una referencia a lo ocurrido desde la crisis del coronavirus en el consumo extradoméstico, «que aún no está recuperado». El volumen de alimentación y bebidas fuera de casa retrocedió el 23,4% desde 2019 y el 3,4% el gasto.

Los precios en los bares de Galicia subieron el 5,5% en 2024 y el 25% desde 2019

Galicia, junto a Asturias y la provincia de León históricamente lideraron el ranking del consumo por persona en comidas y bebidas fuera de casa. Hasta ahora. De media, fueron 109,6 kilos/litros en 2024. El noroeste cae hasta la tercera posición después de una caída de casi el 20% en comparación con 2023 (132,8 kilos/litros). En 2019 se rozaron los 148 kilos/litros.

Cada gallego consumió de media fuera de casa 34,5 kilos de comida, cantidad un 10,4% inferior a la de 2023 (38,5). La demanda de bebidas frías, que es la principal consumición, disminuyó el 12%, con 62,1 litros; y el 2,5% en el caso de las bebidas calientes (11,8 litros por persona). La caída en aperitivos fue del 7,7%, hasta los 1,2 kilos.

A la cabeza del consumo extradoméstico per cápita en España figura la parte de Cataluña que no es el área metropolitana de Barcelona y Aragón: 117,5 kilos/litros, un 11% más que en 2023. Le sigue la capital madrileña y su entorno, donde bajó el 2,3% (116,5 kilos/litros). El resto del país se sitúa por debajo de la media estatal.

El establecimiento es, con una contundente diferencia, el lugar favorito para el consumo extradoméstico en España (71,7%); le siguen el domicilio, por el tirón del delivery (10,5%), el trabajo (5,5%) y la casa de otros (5,4%). Se almuerza más fuera (38,3%) de lo que se cena (20,8%), frente al 10,4% de los desayunos y el 10,1% del aperitivo. La primera opción es con familia (35,4%), seguida de los amigos (25,6%), la pareja (18,1%) o en soledad (13,7%). El motivo que retiene la mayor cuota de este tipo de consumiciones es la celebración, las fiestas o, simplemente, salir a tomar algo (31,5%). El 24,2% son momentos sin planificar o tener hambre; el 17,6% por placer o relax; el 9,3% por estar trabajando; y solo el 6,3% porque no quiere cocinar.