Un tercio de los alquileres libres en Galicia superan 1.000 euros

El alquiler en Galicia ya supera la barrera de los 600 euros. En el top del mapa inmobiliario de la comunidad está la ciudad de A Coruña, con un coste medio de 730 euros. Son rentas récord en el mercado del arrendamiento gallego, que exige a día de hoy a los inquilinos un 40% más que hace cinco años (entonces rozaban los 440 euros) y casi un 70% más que hace una década (363 euros), según datos del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).

Con esta escalada sin freno en los precios, el acceso a la vivienda se ha convertido en una misión casi imposible con cerca del 70% de la oferta que supera el límite del 30% de los ingresos del hogar. En la actualidad, las siete ciudades gallegas tienen el cartel de Se Alquila en apenas 2.200 pisos o casas, un 27% menos que hace tres meses, según el seguimiento de este periódico en varios portales inmobiliarios. Y cada vez hay que rascarse más el bolsillo para poder firmar un contrato de arrendamiento en alguna de las siete urbes: un tercio de los inmuebles que se anuncian superan los 1.000 euros, una tasa que ya duplica la que representaban hace solo tres meses, tras rastrear los inmuebles en alquiler en plataformas online y cotejar los datos con la patronal inmobiliaria. Pero por debajo de los 600 euros hay poco más de un centenar (apenas el 6% de la oferta total en las ciudades): 32 en Ourense, 22 en Santiago, 21 en Vigo, 19 en Lugo, 16 en Ferrol, únicamente 8 en A Coruña y solo 3 en Pontevedra.

A Coruña y Vigo son las que presentan un mayor problema para los potenciales inquilinos, tanto por la caída de la oferta como por el volumen de inmuebles que exigen más de 1.000 euros de la nómina. De los casi 600 pisos que se anuncian para alquiler en la ciudad coruñesa, el 41% cuesta más de mil euros (son ya cuatro puntos más que el 37% que representaban en abril), mientras que en Vigo alcanzan el 45% por encima de ese umbral (casi 230 de los poco más de 500 que se anuncian en portales online).

En el otro extremo del mercado, se encuentran los inmuebles por menos de 600 euros: tan solo 8 en A Coruña —la mayoría sin ascensor, de uno o dos habitaciones o bajos—, y 21 en Vigo. Esta reducida oferta supone únicamente el 1,3% de los inmuebles disponibles en el caso de la ciudad coruñesa y el 4% en la olívica.

En Santiago, la oferta más económica representa el 6,2% del total –22 por debajo de los 600 euros de poco más de 350 ofertas— mientras que los resultan más prohibitivo ya suponen un tercio de los disponibles: un total de 116 que sobrepasan los mil euros. En Pontevedra, los más caros suponen el 35% de los pisos anunciados a día de hoy , mientras que los que no llegan a los 600 euros son el 12%. Aunque Lugo, Ourense y Ferrol también han experimentado un alza en los precios, los que exigen más de 1.000 euros distan de los porcentajes del resto de ciudades, moviéndose en una horquilla del 13 al 15% de su oferta total.

Desde el sector constatan que desde hace meses ya hay anuncios que no llegan a ponerse en los escaparates porque tan pronto llega uno que se ajusta a la demanda de un cliente que lleva semanas o incluso meses buscando, lo avisan y de inmediato se firma el contrato, según la presidenta de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin), Emma Martínez. También hay inquilinos que prefieren pagar el aumento del IPC —añade—, y otros que, pese a que la renta no se ajusta a su nómina, se quedan porque no tienen otra opción.