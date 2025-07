Galicia pierde cargadores de coche por primera vez y crecen los inoperativos

Apenas había 200 cargadores de coches eléctricos en Galicia cuando la pandemia del COVID aterrizó para frenar en seco el mundo. Eran exactamente 206 a cierre de marzo de 2020, según el Barómetro de la Electromovilidad elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), y desde entonces el número de electrolineras ha subido trimestre a trimestre encadenando 20 alzas consecutivas en la comunidad, que el pasado mes de marzo —cinco años después— se alzaba con 1.937 puntos de carga: casi 10 veces más.

Primera caída en cinco años

Esa racha se ha roto por primera vez conforme expone el último estudio difundido por la patronal del motor, que certifica una caída de 34 instalaciones durante el segundo trimestre del año hasta las 1.903. No tanto por la cantidad, sino más bien por lo que representa, el descenso rompe con la tendencia alcista que hasta ahora se había mantenido al calor del aumento de las matriculaciones de los vehículos descarbonizados.

Galicia, entre las peores en electromovilidad

Es una disminución que se enmarca en un escenario insuficiente para la autonomía en materia de electrificación, pues como recoge el informe está en el top cinco con peor nota en electromovilidad junto con Andalucía, Canarias, Murcia y Extremadura. El territorio gallego también suspende en el indicador que mide la infraestructura de recarga en un momento en el que dos tercios de los postes ofrecen una potencia inferior a los 22 kilovatios (kW), lo que implica tiempos de un mínimo de tres horas y un máximo de 19. Se incrementan además un 8% los postes inoperativos hasta los 683, suponiendo más del 35% del total.

Objetivos incumplidos y falta de demanda

Tarde, mal y a rastras, el ritmo de los cargadores no solo no alcanza los 60 nuevos a la semana que, como divulgó FARO, Galicia tendría que acoger para cumplir con los objetivos marcados por la Comisión Europea. El problema es que ahora están reduciéndose, algo que desde el sector achacan a la poca demanda por parte de la flota eléctrica. Coches que en muchos casos cuentan con puntos privados que no contempla el Barómetro de la Electromovilidad.

Punto de recarga de vehículos eléctricos. / A. H. Rios

Anfac pide más impulso a la electrificación

«Si queremos cumplir con los objetivos de descarbonización, hay que elevar las ventas de los eléctricos y las instalaciones de puntos de recarga de alta potencia —en la comunidad solo son 84— para dar más certidumbre a los usuarios de BEV actuales y, más importante, a los que quieran comprarse un eléctrico», apuntan en este sentido desde Anfac.

«Serían recomendables campañas en favor de las bondades del vehículo eléctrico para fomentar su compra sin, por supuesto, desdeñar las otras alternativas, todas ellas válidas para descarbonizar. Los planes de ayuda a la compra son un estímulo para la compra de eléctricos y sería deseable que estas ayudas fueran constantes y no hubiera que andar pidiendo cada poco tiempo más presupuesto y agilidad en la gestión», agregan asimismo.