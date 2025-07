GRI Towers Pontevedra gana peso en la eólica «offshore» tras reforzar su planta

Ha pasado ya más de un año desde que el gigante eólico GRI adquirió y puso a rodar las antiguas instalaciones de Talleres Ganomagoga, ahora GRI Towers Pontevedra, y la sensación que deja este primer aniversario es de «satisfacción», teniendo en cuenta lo que ha costado reactivar una unidad productiva que llegó a darse por muerta durante su concurso de acreedores. La planta de Ponteareas no solo ha recuperado la actividad, sino que también lo ha hecho el pleno empleo tras varios ERTE que se han ido encadenando entre 2024 y 2025. La producción se ha estabilizado al fin en las cinco secciones de torres semanales, el objetivo inicial de la factoría, y en ella se han invertido hasta el momento cerca de 1,6 millones para reforzar su infraestructura.

Con sus 46 profesionales trabajando ya al 100%, la fábrica está ganando peso en proyectos offshore procedentes de su centro hermano de Sevilla, que ya suponen un 15% de la carga total de trabajo. La apuesta por ampliar su catálogo no se queda aquí, ya que está desarrollando una nueva línea de productos para diversificar más allá de este sector. El ritmo actual permite atender la demanda sin desequilibrios como los que sufrió no hace mucho el negocio, y si algo tiene claro la empresa es que no se arriesgará más de la cuenta para evitar situaciones insostenibles.

«No queremos cometer los mismos errores del pasado», destaca el gerente de GRI en Galicia, Fernando Puente, en relación a la crisis que vivió la antigua Talleres Ganomagoga, que a comienzos de 2023 se declaró insolvente tras acumular deudas por 18 millones. La compañía, entonces bajo las riendas de Cándido González, pasó de dar 405.000 euros de beneficios en 2021 a pérdidas por más de 7,7 millones en 2022, como consecuencia de la caída de la demanda y su sobredimensión.

De hecho, achacó la crisis a la «gran dependencia contractual» con GRI Towers, su principal cliente en aquella época, asegurando que el recorte en los pedidos que ordenó dejó a la factoría sin margen para actuar, trabajar e ingresar. Lo cierto es que la gestión de la unidad productiva fue cuanto menos reprobable, como así lo dictó el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra al declarar el concurso culpable e imponer sanciones al anterior dueño.

Hoy GRI Towers Pontevedra plantea nuevas incorporaciones, tanto en plantilla como subcontrataciones, ya se integra en la red de compras conjuntas y transferencia de know-how del grupo y observa cómo evoluciona la situación de la parálisis eólica en la comunidad, que ha puesto en jaque a decenas de parques gallegos y en consecuencia rebajado con creces las previsiones de sus fabricantes. «Estamos esperando que esos tres gigavatios se liberen para poder pensar más en positivo», resalta Puente, que asegura que Galicia, con sus recursos de agua y viento, tiene una «oportunidad única».

Y «Ponteareas comienza a aportar dentro del grupo», admite, algo que será decisivo para poder asumir nuevos encargos del conglomerado, que actualmente trabaja para la cornisa atlántica y Portugal a través de su filial en la provincia: «Competimos internamente con el resto de plantas. Somos un proveedor más. Siempre que seamos competitivos, cogeremos más proyectos».