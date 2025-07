Sociedad Textil Lonia asume el control de Christian Lacroix tras la salida de su CEO

Junto a John Galliano, hay pocos creadores que hayan inspirado más que Christian Lacroix a Palomo Spain, el último gran revolucionado de las pasarelas españolas con un estilo rompedor y barroco que, como él mismo admite, bebe directamente del icónico francés. El ganador del Premio Nacional de Diseño de Moda de 2024 sigue muy de cerca el salto de la marca a manos de STL. «La realidad es que yo llevo toda mi vida proyectando y pensando cada noche que mi sueño es que alguien compre la casa y que me la dé, que sea el director creativo. No es una coincidencia que ahora la hayan comprado y que encima sea un grupo español», confesaba en una reciente entrevista en el podcast Fashion Sucks. «Eso lo llevo diciendo tiempo, tiene que haber entrevistas por ahí mías, de todo... Hay gente que me ha escrito y me dice que he hablado de esto con ellos hace cinco años. Es que es realmente mi sueño», explica en la conversación con la estilista Alba Melendo y la periodista Raquel Fernández Sobrín. Palomo Spain, de hecho, habla de vez en cuando con el fundador a través de Instagram. «De verdad que es el sueño de mi vida —insiste— y me va a doler mucho cuando cojan a otro». El diseñador cordobés, inmerso, precisamente, en su salto también a la ropa de mujer, no está muy lejos de STL. Lleva a sus espaldas dos colaboraciones con Bimba y Lola, la compañía creada por las dos hijas de Jesús Domínguez.