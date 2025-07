Dos firmas gallegas pujan por la única mina de «oro negro» de Europa

Ubicada en el concello ourensano de Viana do Bolo, la Mina de Penouta es la primera y única de coltán de toda Europa. Atesora un mineral estratégico y esencial en la fabricación de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos debido a su uso en condensadores de tantalio, que sirven principalmente para almacenar y liberar energía eléctrica, lo que ayuda a estabilizar el voltaje, reducir el ruido y mejorar la eficiencia energética de los smartphones más avanzados. Se trata de un yacimiento centenario que durante décadas se explotó para obtener wolframio y estaño; un lugar cuanto menos controvertido que pasó por manos de la Rumasa de José María Ruiz Mateos en los 70 y 80 —hasta que la empresa fue expropiada por el Gobierno español— y que en su historia más reciente ha sido trabajada por Strategic Minerals Spain, filial de la canadiense Strategic Minerals Europe Corp, que en 2018 empezó a extraer allí el llamado oro negro. La sociedad saltó por los aires el pasado mes de septiembre al caer en concurso de acreedores, a raíz de la parálisis económica del negocio por una denuncia promovida por Ecoloxistas en Acción, que llevó a la Justicia a decretar el cierre de las instalaciones en 2023. Ahora dos compañías gallegas pujan por la unidad productiva, incluida la mina, a fin de reactivarla.

Según la documental a la que ha tenido acceso FARO, la oferta ha sido realizada de forma conjunta por Grupo Taboram (Construcciones Taboada y Ramos) y Batán Arenal, ambas de Lalín. La propuesta de las compañías contempla un importe próximo a los tres millones de euros, con un precio fijo y otro variable, así como la subrogación de cuatro de los 60 profesionales todavía ligados a la concursada, que en su momento fue el sustento de 130 familias. Para el resto habilita una bolsa de empleo para que tengan preferencia en las futuras contrataciones realizadas a lo largo de los tres años siguientes a la adquisición.

Y es que actualmente «no resulta viable absorber más puestos de trabajo con el yacimiento parado», indican fuentes conocedoras del proceso, que aseguran que esta intención de compra «es la única formulada, da una cobertura razonable al pasivo de Strategic Minerals Spain y pretende recuperar una zona económicamente estratégica». Así lo plantean también las firmas gallegas que aspiran a devolver la actividad a la región: «La reactivación y el desarrollo de la unidad productiva de la Mina de Penouta, una vez obtenidos la totalidad de los permisos oportunos a tal efecto, supondrá una oportunidad sin precedentes para la generación de empleo local, el desarrollo socioeconómico y la reindustrialización del entorno».

Un frenazo de casi dos años

El frenazo de las instalaciones hace casi dos años tras la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que primero decretó la paralización cautelar y finalmente anuló las autorizaciones concedidas por la Xunta, desencadenó el rechazo unánime institucional del Concello de Viana do Bolo y diversas protestas en las que cientos de personas clamaron contra el cierre al grito de A nosa mina non contamina. En los primeros seis meses de 2024 sin operar, la filial de matriz canadiense anunció pérdidas por casi 2,5 millones que la empujaron a declararse en situación de insolvencia. Ecoloxistas en Acción denunció siempre que la actividad generaba un grave impacto ambiental en un espacio de la Red Natura 2000 y su potencial contaminación. «O peche desta mina e a anulación das autorizacións non deixan de ser unha grande victoria contra o extractivismo mineiro e os seus cómplices», remarcaron desde la entidad en este sentido.

Grupo Taboram y Batán Arenal proponen ahora que su proyecto sea «un motor poblacional, de dinamismo económico y recuperación social en un municipio especialmente afectado por el abandono demográfico y la pérdida de actividad industrial durante los últimos años». No obstante, el plazo para presentar ofertas que mejoren la actual permanecerá abierto hasta el próximo 10 de julio, fecha a partir de la cual si no hay propuestas más favorables previsiblemente se adjudicará a la unión de estas dos empresas gallegas. Para participar en el proceso —se puede desde el 25 de junio— es preciso un depósito de 500.000 euros.