Zara revive la cúpula de San Pedro con una instalación artística

Zara traslada la celebración de su 50 aniversario al monte de San Pedro, donde ha reformado la cúpula, que llevaba años en desuso, para ofrecer en su interior una instalación cinética de la artista británica Es Devlin y una nueva cafetería.

A través de una concesión municipal, Zara ha restaurado este espacio, que abrirá al público este jueves 3 de julio. En la última planta, los asistentes encontrarán la instalación artística 50 Songs of the Sea, con una duración de 10 minutos y que se proyecta cada hora y media sobre la cúpula de 28 metros de diámetro. Los interesados en ver esta proyección, que estará disponible hasta el 12 de octubre, podrán conseguir las invitaciones a través de la página web de Zara.com.

«Estoy muy emocionada. Cuando me llamó Zara y vine a A Coruña, conocí el monte de San Pedro y pregunté por esta cúpula. Elegimos este sitio porque es un promontorio hacia el Atlántico. La primera tienda de Zara también es así, como un promontorio», explica la artista, que diseñó la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y escenografías de conciertos de artistas como Beyoncé o Bad Bunny.

Zara revive la cúpula de San Pedro / Casteleiro / Roller Agencia

La obra de Es Devlin consiste en tres círculos concéntricos giratorios que permiten a 288 visitantes rotar mientras se ven envueltos por una proyección y un paisaje sonoro que evoca el espíritu de este lugar sobre las olas del Atlántico. La actriz española Elena Anaya pone voz a una narración que homenajea «50 años de ideas, de invención, de innovación, de creación, de colaboración, de sueños, de costura, de compartir». La pieza va mostrando imágenes del mar, de tijeras y camisas, de nombres de trabajadores y de flores, con especial atención a A Coruña, donde nació todo.

Además, como colofón, se suben las cortinas para ofrecer una vista de 360 grados hacia la ciudad: una imagen que cambiará en cada sesión según la meteorología. El espacio se utilizará también para ser escenario de un programa cultural que comprenderá una serie de conciertos y talleres públicos.

Pero no hace falta entrar en la cúpula para comprobar que Zara ha puesto su huella en el monte de San Pedro. Varios carteles informan del 50 aniversario de la firma y una banda de led en el exterior del edificio proyecta el texto de 50 poemas relacionados con el mar, que también se pueden escuchar por megafonía.

La artista británica Es Devlin. / Casteleiro/Roller Agencia

Además, en la reforma se ha procedido al cierre con ventanales de una de las plantas de la cúpula, que se convierte ahora en cafetería a la que podrá acceder cualquier usuario. Todos los espacios estarán abiertos de diez de la mañana a diez de la noche. «La cúpula llevaba años sin utilizarse y quisimos darle una nueva vida», apunta Es Devlin, quien en 2018 pintó de rojo fluorescente uno de los leones de piedra de Trafalgar Square e invitó a los visitantes a proporcionar palabras que formaron un poema colectivo proyectado sobre la Columna de Nelson. La artista considera al público como una sociedad temporal y siempre invita a la participación pública en obras corales.

Su instalación cinética sirve para continuar la celebración de los 50 años de Zara, que cumplió el pasado 9 de mayo con la reapertura de la tienda de Juan Flórez, que ofrece una nueva imagen: un homenaje a las galerías de la Marina, la ciudad de cristal. Es el mismo concepto que El Apartamento que se encuentra en la cuarta planta del Zara de la calle Compostela. También tiene una cafetería y un rincón dedicado a revistas históricas.