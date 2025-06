Los accionistas de Red Eléctrica examinarán a Corredor tras el apagón

La cúpula de Redeia, la matriz de Red Eléctrica, afronta el examen de los dueños de la compañía dos meses después del gran apagón. No figura en el orden del día, pero el cero energético del pasado 28 de abril será el tema que todo lo inundará en la junta de accionistas del grupo de hoy. No se somete a votación la continuidad de la presidenta no ejecutiva del grupo, Beatriz Corredor, pero su gestión estará bajo escrutinio en plena polémica en busca de los culpables del histórico colapso y en un cónclave en que algunas asociaciones de accionistas minoritarios llegan con ganas de pelea. Y no será un cara a cara con los inversores, porque la dirección de la compañía ha decidido convocar una asamblea exclusivamente telemática, pero acabará siendo crucial la capacidad de la cúpula de saber (o no) dar la cara.

El Gobierno, principal accionista de Redeia con un 20% a través de la estatal SEPI, mantiene un respaldo prudente a la presidenta no ejecutiva de la corporación. Prudente y condicionado a que las investigaciones de la CNMC y de los tribunales acaben por identificar a los culpables del apagón. Hasta entonces, el Ejecutivo ha optado por ratificar a Corredor y al consejero delegado, Roberto García Merino, en sus cargos a la espera de la depuración de responsabilidades de las instrucciones administrativas y judiciales en marcha.

«No sé de qué manera corregir lo que ocurrió tiene que ver con destituir a personas que tienen responsabilidades no ejecutivas. Desde el punto de vista político, si llegan medidas, será después», explicaba la vicepresidenta Sara Aagesen en una reciente entrevista. «Las responsabilidades llegarán con esos otros procedimientos de instrucción en marcha». Del resultado de las investigaciones que el pulgar de Moncloa esté hacia arriba o hacia abajo para la cúpula de Redeia.