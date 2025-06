Fondos de Israel y EEUU se lanzan a comprar lotes de pisos con fuertes rebajas en Valencia

Fondos israelíes, estadounidenses, suizos y alemanes se han lanzado a comprar lotes de viviendas con fuertes descuentos en Valencia. Las inmobiliarias del 'Cap i Casal' manejan listados de hasta 1.000 pisos de estos grandes inversores que los consiguen a mitad de precio. Los fondos (conocidos en el sector como inversores institucionales) tratan de vender las viviendas a través de las inmobiliarias a precios de mercado, aunque no siempre lo consiguen. Los inmuebles proceden de impagos de deudas bancarias.

La voracidad de los inversores institucionales ha llegado a tal punto que están comprando las viviendas sin verlas. "La mayoría de los fondos compran lotes. Mandan a un representante a ver los pisos y en ocasiones los graban en vídeo. A veces los adquieren simplemente por la ubicación sin verlos siquiera", explica Vicente Díez, portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia.

Los lotes que compran los fondos son heterogéneos, con pisos buenos y otros que no son tan interesantes para los inversores. "En un lote pueden meter tres viviendas de calidad, dos ocupadas y otras tres que no se sabe ni cómo están. Así pueden comprar el paquete con rebajas del 50 % o más. El precio final depende del tipo de lote y la población. No es lo mismo un paquete de viviendas de Ontinyent que de Algemesí", añade el portavoz de los API.

Fondos

Cristina Recasens, fundadora de Recasens Real Estate, subraya que en los últimos meses se ha incrementado el ritmo de compra de los fondos. "Suelen ser fondos israelíes, estadounidenses, suizos, alemanes y en menor medida españoles", destaca. Recasens precisa que estos inversores en muchas ocasiones compran la deuda que grava el piso y se quedan la propiedad para venderla a un precio alto.

'Megatenedores'

Tres de los 6 mayores ‘megatenedores’ de vivienda en la C.Valenciana, como informó Levante-EMV, ya son fondos de inversión estadounidenses, según los últimos datos de la Conselleria de Hacienda de fianzas depositadas y publicados por Civio. Las consecuencias de la regulación en Cataluña indican que esta realidad podría ir a más.

En concreto se trata de Cerberus, que tiene 980 viviendas a través de tres filiales, CBRE con 971 viviendas en una filial y Blackstone con 774 viviendas a través de 4 filiales. El fondo TPG se sitúa como el octavo mayor tenedor de vivienda de la C.Valenciana con 568 viviendas a través de 2 filiales. La administración autonómica sigue siendo la mayor casera del territorio con 5.000 viviendas.

Los fondos, según explicaron ayer fuentes del sector, están vendiendo a través de las inmobiliarias parte de su cartera de viviendas. "Las ofrecen a precio de mercado. Son pisos que valen hasta 400.000 euros, pero son ventas muy restringidas dirigidas a clientes de confianza", apuntan las mismas fuentes.

Edificios de viviendas en el distrito del Marítimo de València. / JM López

Maximizar las ganancias

Los fondos lo que hacen es separar los lotes y colocan los pisos de calidad en los listados de hasta mil viviendas que manejan las inmobiliarias valencianas. En esos listados hay sobre todo inmuebles del 'Cap i Casal' y del área metropolitana. Esa gran cartera de inmuebles de venta restringida de los inversores tradicionales contrasta con la escasa oferta de viviendas libres en el mercado.

La oferta de viviendas en València en venta ha caído a su mínimo histórico con menos del 1 % del parque inmobiliario disponible. La capital del Túria tiene cerca de 430.000 viviendas y el número de inmuebles en venta ha pasado de más de 10.000 a menos de 3.800 en tres años

Paquetes de entre 10 y 20 viviendas

Vicente Díez precisa que los lotes comprados por los bancos están formados por entre diez y veinte viviendas. El portavoz de los API añade que la Administración no ejerce el derecho de tanteo y retracto que le posibilita quedarse las viviendas por el mismo precio que la compran los fondos para destinarla al parque de alquiler social. Un ejemplo es la operación del grupo inversor de origen ruso (Georgy City Finance) que adquirió un lote de viviendas en València desde 23.350 euros tras renunciar la Generalitat al derecho. El inversor compró un paquete de nueve viviendas a la firma Promontoria Coliseum Real Estate (filial del fondo estadounidense Cerberus) por 575.460 euros.