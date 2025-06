Akwel Vigo pierde su principal pedido de Stellantis Vigo y el comité teme 120 despidos

La mala noticia se consuma para Akwel Vigo. Aunque fue estirando el encargo todo lo que pudo, el proveedor dejará de producir el depósito de AdBlue para Stellantis Vigo el próximo 25 de agosto. Con ello, la planta de O Caramuxo pierde su principal encargo, vinculado a las furgonetas K9, y el futuro se torna incierto para la plantilla, formada por más de 350 personas. Según trasladó el comité de empresa al resto de los trabajadores, con esta importante pérdida la facturación de la planta se verá cercenada y «sobrarán» en torno a 120 personas, un tercio de los empleos. Ante la falta de noticias desde la firma, el comité de empresa acordó una huelga indefinida para el 10 de julio. De consumarse, se paralizaría la planta de Balaídos y, con ello, el sector de la automoción en el área.

Según informó el comité este miércoles al resto de trabajadores, la dirección comunicó que en la semana 35 (a partir del 25 agosto) desaparecerá el que es el principal negocio de Akwel Vigo (antes conocida como MGI Coutier). Se trata de los depósitos que utilizan la reducción catalítica selectiva o SCR por sus siglas en inglés (selective catalytic reduction), es decir, el conocido como AdBlue (compuesto de urea), un componente clave para rebajar las emisiones de NOx (óxidos de nitrógeno) de los vehículos. En concreto, se parará en seco el depósito para las K9.

Lo dan por seguro

Aunque al parecer ha logrado dejar atrás la situación de new business on hold (nuevos negocios en suspenso) con Stellantis, el proveedor se ha quedado sin el importante pedido. Y aunque la empresa no ha comunicado formalmente la necesidad de despidos, desde el comité de empresa lo dan por seguro. «Vamos a exigir saber las personas afectadas por los despidos, criterios de selección, compensaciones, las personas que salgan tienen que salir con las mejores condiciones. No vale con lo mínimo que marca la ley», trasladaron a la plantilla.

La falta de respuesta desde la dirección para una reunión en la que analizar la situación provocó que el comité votase por unanimidad convocar esa huelga indefinida a partir del 10 de julio. Tras ello, los representantes de la plantilla fueron llamados a una cita hoy. En ella exigirán «compromisos reales» y un «plan de futuro» para la fábrica, al tiempo que pedirán «minimizar los despidos».

Aseguran que si logran «compromisos serios» darán marcha atrás. De no hacerlo, la huelga amenaza con paralizar a la principal fábrica de coches del país y, con ello, al resto del sector.

El resto de pedidos de Akwel Vigo tienen que ver con referencias más pequeñas de Stellantis Vigo y con un encargo de poca cantidad con Renault. Al mismo tiempo, en el comité hablan de supuestos rumores de ampliación en la planta lusa del grupo, en Paredes de Coura, cuyo director, Camilo Lemos, pasó precisamente a dirigir la fábrica viguesa. «Si no cumplen y solo vienen a ganar tiempo, nos tendrán enfrente», avisan sobre la cita de hoy.