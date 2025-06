El Gobierno podrá inhabilitar a las empresas culpables del apagón durante un máximo de tres años

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto su propio proceso de investigación sobre el apagón del 28 de abril para esclarecer lo ocurrido y señalar a los culpables del cero energético. Y si se detectan indicios de infracciones la CNMC podrá iniciar expedientes sancionadores que podrían derivar en multas de hasta 60 millones de euros, pero también el Gobierno podrá sancionar a las compañías con sanciones que pueden llevar hasta la inhabilitación durante un periodo de tres años.

"Aunque nosotros instruyamos todo, no seremos solo nosotros los que acabaremos por sancionar, podemos instruir nosotros y sancionar el Ministerio", ha aclarado la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, durante el curso organizado por la Asociación de Periodista de Información Económica (APIE) y patrocinado por el BBVA en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander.

Según la Ley del Sector Eléctrico, en caso de infracciones muy graves o graves, además de con la multa correspondiente, el Consejo de Ministros o en su defecto el ministro correspondiente -en este caso la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen- puede plantear la inhabilitación o suspensión de las autorizaciones para el desarrollo de actividades en el ámbito eléctrico durante un periodo de tres años, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante ese mismo periodo.

"Los informes de Red Eléctrica y del Gobierno nos vienen a contar qué pasó y nosotros vamos a investigar por qué pasó", ha explicado Fernández. Ese estudio del 'superregulador' se centra en analizar el origen exacto de las oscilaciones, así como en saber si hubo una falta de control de tensión. "Sabemos que hay capacidad de control suficiente en el sistema, pero no funcionó (...) todas las instalaciones están obligadas a prestar un servicio básico de regulación de tensión y está claro que la respuesta de las instalaciones no fue la esperada", ha valorado Fernández.

En este punto, Fernández ha aclarado que no solo se estudia a la centrales convencionales (ciclos combinados, nucleares y carbón), sino también si la generación renovable y los grandes consumidores "cumplían con sus obligaciones de control de tensión" y si había suficiente generación que aportase control de tensión.

También analiza si las primeras desconexiones se produjeron "de forma correcta o no" y en caso negativo por qué lo hicieron, es decir, si fue un problema de los equipos o un problema de la operativa. Y si el mecanismo de reacción en cadena que se produjo tras las desconexiones pudo haberse aislado. Y cuál fue el comportamiento de la red de distribución -"si los distribuidores pudieron contribuir o no a agravar los problemas de la red de transporte", ha precisado- y si con una programación diferente por parte de Red Eléctrica o una "mayor coordinación" se hubiera podido evitar el incidente.

"Una vez analizados hechos y entendido los porqués elaboraremos informes con las conclusiones y las propuestas que consideremos oportunas", ha añadido Fernández, quien ha aclarado que incluirán medidas de alivio extensibles al sector de las telecos y ferroviario, que se vieron también afectados por el cero energético del 28 de abril.

Refuerzos

Por otra parte, Fernández ha pedido de nuevo "recursos" e "independencia" al Gobierno para poder vigilar bien que las empresas cumplen con sus obligaciones, después de que la vicepresidenta tercera haya enfatizado que "la gran lección del apagón es que hay que reforzar la supervisión de todos los operadores eléctricos", en una entrevista en EL PERIÓDICO.

"Desde que tomé posesión se ha hecho un esfuerzo por dotar mejor a la CNMC y dotar de carrera a la gente que está en el CNMC porque cuando yo llegué el personal no funcionario no tenía carrera y los mejores acababan yéndose. Ahora tengo que decir que todos los empleados públicos de la CNMC tienen carrera y eso es importante para retener talento. Los medios que he ido pidiendo nos los han ido dando, pero no en la proporción necesaria para atender nuestras funciones", ha insistido Fernández.