Torres "no teme" que el caso Koldo lleve al Gobierno a imponer condiciones más duras a la opa BBVA-Sabadell

El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha asegurado este lunes "no tener ningún temor" a que la debilidad en que ha dejado al Gobierno el caso Koldo pueda llevar al Consejo de Ministros de este martes a poner unas condiciones más duras de lo que hubiera sido previsible a su oferta de compra (opa) sobre el Sabadell. "Confío plenamente en que ocurra lo que tiene sentido que ocurra, que es que sean los accionistas, los dueños, los que tengan la decisión en sus manos", ha asegurado durante la inauguración de un curso organizado por la Asociación de Periodista de Información Económica (APIE) patrocinado por el BBVA en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

El banquero, con todo, ha evitado descartar que el BBVA vaya a desistir de la opa si las condiciones que pueda establecer el Ejecutivo son muy duras o también si el Sabadell acuerda la venta de su filial británica, TSB. "Existe la posibilidad legal (de desistir) si se nos impone condiciones fuera de lo que permite la ley o si se produce la venta de un activo relevante. Otra cosa es qué escenario se materializa y qué decisión tomaría el banco. Es prematuro", ha dejado abierto.

El banquero, en esta línea, ha insistido en su argumento de que la ley de la competencia permite al Gobierno revisar las decisiones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para confirmarlas o suavizarlas, no para endurecerlas. "Es el espíritu de la ley, del preámbulo, del informe del Consejo de Estado y de la lógica", ha argumentado, pese a que la norma es un tanto ambigua y hay interpretaciones de que el Gobierno sí puede endurecerlas.

El ejecutivo, asimismo, ha reiterado su defensa de que la operación es una "apuesta firme por Europa, por España y por Catalunya", ya que daría lugar a un banco con "mayor capacidad para financiar" el crecimiento de las empresas y los territorios. "El president Illa ha defendido que apostar por Catalunya es invertir en una España mejor y en esa línea va al operación", ha asegurado con intención, ya que en la comunidad de origen del Sabadell es donde hay un mayor rechazo a la opa.

Suspender la cotización

En el mismo foro, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, ha adelantado que, a la espera de la decisión que tomé el Ministerio de Economía sobre cuándo comunicará la decisión sobre la opa, lo más probable es que se haga a medio día con el mercado bursátil abierto. Por ello, ha apuntado que su organismo se inclina por suspender la cotización de los dos bancos poco antes de que el acuerdo del Consejo de Ministros se haga público y recuperarla poco después, con el objetivo de que todos los agentes del mercado puedan operar sobre las acciones de los bancos con la misma información.

Respecto a la negociación para la venta de TSB, San Basilio, asimismo, ha reiterado que la CNMV está investigando si los administradores y gestores del Sabadell están cumpliendo su obligación legal de no hacer ningún movimiento que pueda obstaculizar la oferta del BBVA sin permiso de sus propietarios (el conocido como deber de pasividad). En esta línea, ha recordado que la entidad catalana solo podría realizar esta operación si convoca una junta de accionistas extraordinaria que la apruebe y ha confirmado que el Sabadell le ha trasladado que así sería, caso de que la venta se concrete. "Si no hemos actuado, es porque todavía no hemos identificado incumplimientos", ha añadido.