Las tensiones en la automoción disparan un 50% los trabajadores en ERTE en Galicia

El nulo tirón de los modelos eléctricos, la fuerte competencia asiática y los problemas de suministro de componentes —entre ellos los chips— siguen siendo las principales preocupaciones del sector de la automoción en un año lleno de incertidumbre para las marcas tradicionales. Estas fueron tres de las razones que llevaron a Stellantis Vigo a anunciar y pactar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para 5.000 trabajadores el pasado mes de febrero que, grosso modo, prevé un máximo de 75 días de paradas de producción a fin de aportar flexibilidad a la cadencia de la empresa. La medida, que se suma al recorte a la mitad del turno de noche del Sistema 1 aplicado el pasado verano por la caída de la demanda del Peugeot 2008, todavía no se ha ejecutado pese a ello. «Ni un día en 2025», reconocen fuentes sindicales por ahora —más allá del apagón y algún caso puntual de logística—, y no esto no se ha visto traducido en jornadas de suspensión consumidas. Los buenos resultados del primer trimestre así lo corroboran, además, con la planta de Balaídos rozando los 140.000 vehículos.

Afiliados gallegos afectados por ERTE

Pero eso no quita que la sombra esté ahí para toda la cadena de valor de Galicia, España y también Europa. Por el momento, entre enero y mayo, los afiliados gallegos afectados por ERTE realizados de forma efectiva —sin incluir los procesos en negociación— ascienden a 7.267, cerca de un 50% más que los 4.940 contabilizados en el mismo periodo del año pasado. De ese total, el 80% es personal de la industria. Y a nivel nacional, en base a los últimos datos de marzo, una cuarta parte de los empleados afectados por ERTE eran profesionales de la automoción: 5.897 de 19.775.

Programas de adaptación profesional

Ante esta coyuntura, en plena transición a la electrificación y en un escenario de constante evolución y transformación digital, el Clúster de Automoción y Movilidad de Galicia (Ceaga) está proporcionando a las empresas del motor «programas de reciclaje y actualización profesional que permitan a los trabajadores existentes adaptarse a las nuevas demandas de habilidades, sobre todo a aquellos en situación de ERTE». De igual modo trabaja «intensamente» con las compañías para que mejoren sus indicadores de desempeño, como el absentismo o la flexibilidad, «y minimizar así los posibles ERTE», así como para identificar aquellas en dificultades y poder implementar «líneas de acción que minimicen el impacto en los trabajadores».

152 procesos, un 13% menos

El número de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo en vigor en Galicia en los primeros cinco meses del año es —pese al importante incremento de la plantilla afectada— inferior en cantidad. Caen un 13%, de 175 a 152, y de ellos solo 11 están vinculados con la industria: el 7% del conjunto. El total, no obstante, está muy lejos del máximo alcanzado durante el mismo periodo de 2020 por la pandemia del coronavirus, que se saldó con cerca de 27.000 ERTE y más de 120.000 profesionales en suspensión.