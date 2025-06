La llegada de viajeros todo el año empuja el empleo ligado al turismo, que crece un 20% en dos años

En dos años, los puestos de trabajo relacionados con el sector turístico han aumentado en un 19,3% en los principales destinos españoles, sobre todo allí donde se ha alargado la apertura de establecimientos más allá de la temporada habitual, es decir, en aquellos lugares que han conseguido desestacionalizar la campaña con turistas que los visitan a lo largo de todo el año, y no solo en verano. Lo dice el 'Atlas de contribución municipal del turismo en España' que presentó hace unos días el lobi Exceltur, que congrega a una treintena de empresas relevantes del sector, desde las cadenas hoteleras Meliá, Riu e Iberostar a las aerolíneas Iberia y Air Nostrum o la naviera Baleària.

Entre las conclusiones de este documento, que en su segunda edición recoge datos sobre la oferta de plazas turísticas en 500 poblaciones españolas, se señala que "la estructura basada en el alojamiento reglado [con licencia de actividad, por tanto], eminentemente la basada en el formato hotelero, permite vertebrar y dinamizar el resto de las actividades y servicios turísticos del destino". O lo que es lo mismo, el turismo ordenado y regularizado crea nuevos negocios asociados a él y, con estos, da lugar a nuevos puestos de trabajo.

El estudio de Exceltur constata, además, que cuando más del 75% de la oferta de alojamiento es reglada, lo que excluye entre otros a los apartamentos turísticos ilegales, esta "actúa como un importante elemento aglutinador y revitalizador del resto del tejido productivo". Es, prosigue la entidad, "una tipología asociada a una mayor capacidad de generación de empleo por plaza y a una contribución más significativa en ingresos turísticos y fiscales". Según sus datos, por cada mil plazas turísticas, en esas poblaciones se crean 217 empleos frente a los 192 puestos de trabajo del resto de destinos. Eso es así, entre otras cosas, porque en esas localidades los niveles medios de ocupación son mayores (del 69,2% frente al 53,5% del resto), lo que eleva de paso los ingresos por plaza (101 euros frente a los 84,6 de los demás).

El alquiler vacacional

Sin embargo, no parece que este sea el modelo por el que apuestan algunos municipios, lamenta la entidad. En lugares como Marbella, Valencia, Sevilla, Málaga, Calpe, Benalmádena o Torroella de Montgrí, la cifra de alojamientos en apartamentos turísticos supera a la de plazas hoteleras. El atlas de Exceltur, que profundiza también en el fenómeno de la turismofobia, constata que solo los 66.000 pisos ilegales que el Ministerio de Consumo pidió eliminar el pasado mayo a la plataforma Airbnb equivalen a las 250.000 plazas hoteleras que suman juntas Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga.

"Lamentablemente, ha habido un desarrollo desmesurado, sin ningún tipo de ordenación, del modelo de alquiler vacacional, que ha crecido de una forma exponencial en los últimos años y ese crecimiento ha conllevado episodios de turismofobia y una mala convivencia con el residente", reflexiona en conversación con Prensa Ibérica el empresario Gabriel Escarrer, presidente de la cadena hotelera Meliá y miembro de Exceltur. "Y eso -advierte Escarrer- nos puede pasar factura tarde o temprano, es algo que me preocupa, porque creo que al tener todas las competencias transferidas a las comunidades autónomas, hay comunidades que hacen una muy buena interpretación de qué modelo turístico queremos en el futuro, pero hay otras que no lo tienen tan bien acotado".

Conscientes de que "la nueva realidad demanda un cambio de paradigma en la manera en la que hemos venido entendiendo y midiendo el éxito turístico, basado casi exclusivamente en el 'cuanto más volumen de turistas, mejor'", los autores del informe insisten en que hay que modificar "sobre todo la forma de responder a las quejas de los residentes y hacer que el turismo se mantenga como una fuente de prosperidad en equilibrio con la preservación de la calidad de vida". "El alquiler turístico está para quedarse, pero no se puede dar, por ejemplo, en inmuebles plurifamiliares, a no ser que ese plurifamiliar sea entero para uso turístico, porque la convivencia del que reside junto con el que viene de ocio no es una buena combinación", observa en este sentido el presidente de Meliá.

"Pero tiene que estar regulada con los mismos medios que la oferta hotelera tradicional. Lo que no tiene sentido es que haya plataformas de alquiler turístico que bajo la tesis de que son meros portadores de tablones de anuncios estén comercializando oferta ilegal... Creo que eso es de juzgado de guardia y a eso habría que meterle mano lo antes posible", reclama.