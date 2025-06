Jorge Castro, Vicepresidente de AFIA: «Hay que hacer lo posible por mantener a los proveedores de Galicia y Portugal»

Jorge Castro lleva 13 años en la Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel, la AFIA, homóloga de Ceaga en el país vecino. Conoce bien la industria de la automoción gallega, ya que pasó 30 años en Dalphi Metal, la que hoy es ZF Lifetec. Está ya en fase de retirada y ve todo lo que rodea al sector con más perspectiva.

–Ceaga alertó de los problemas que pueden venir para la automoción por la escasez de tierras raras. El presidente de AFIA hizo lo propio. ¿Es para tanto?

Es una preocupación el tema de las restricciones a la disponibilidad de las tierras raras. China contra el 70% de la producción mundial y tiene el 90% de la capacidad de refinación, que es necesario para motores y muchos componentes. Si se pone restricciones es una preocupación que va a afectar a la capacidad de producción. Es un problema que todavía está encima de la mesa porque no hay solución a la vista.

–¿Se puede comparar con lo que pasó con los chips?

Sí, porque es una limitación. Si hay componentes que son esenciales en un coche y no pueden ser fabricados porque hay una materia prima que no está disponible, pues será similar a lo de los semiconductores: no había y fue todo en cadena, no funcionó. Ahora puede ser igual.

–Hablemos de algo más positivo. O quizá no tanto. ¿Están preocupados en Portugal por las asignaciones de Stellantis Vigo para la nueva plataforma?

Stellantis Vigo es un cliente natural de Portugal y más en la zona norte. Yo empecé en 1994 en una empresa española, Dalphi Metal, y llegamos a Portugal primero con Volkswagen y luego con Stellantis en Vigo. Todas las empresas están ofertando para conseguir el nuevo proyecto y nos gustaría tener la certeza de que Stellantis está dando una buena oportunidad a su red de proveedores locales. Y lo digo porque a veces hay tentación de comprar a mayor distancia solo porque es más barato. Debemos hacer lo posible por mantener la red de proveedores que se creó en Galicia y que luego se extendió a Portugal.

Competencia entre el sur gallego y el norte luso

–¿Se desterró ya esa idea de competencia entre el sur gallego y el norte luso?

Yo he visto todo el proceso. Hace 30 años, incluso dentro de la empresa [Dalphi Metal], que apareciera una planta en Portugal era visto como una amenaza para el empleo. Cuando en realidad era al revés, ya que no era transferir carga de trabajo. Era más bien que la empresa, en su crecimiento, creaba esa fábrica. Eso fue hace mucho, estamos en otros tiempos, ya se superó, y hoy la relación que hay es muy próxima. Bueno, tanto que los dos plant managers son de España: una es presidenta de Ceaga [por Patricia Moreira] y en la otra parte está José Castro, que me va a sustituir en la administración del clúster en Portugal. Hoy está todo más tranquilo y la guerra del mercado que hay es más fácil ganarla juntos que por separado. Y debemos ver quién hace mejor el qué, para no estar todos invirtiendo en lo mismo.

–Deme un ejemplo.

Por ejemplo, todo lo las startup que se desarrollan vinculadas al CTAG y Ceaga. Es muy bueno y están apareciendo innovaciones a nivel de producto, de soluciones tecnológicas, de procesos… En Portugal, por su parte, hay conocimiento a nivel de informática y programación, lo que lleva a que multinacionales están invirtiendo para poner sus centros de investigación. Si conseguimos coordinarnos, el sector gana.

–¿Hoy la competencia está más lejos? ¿En Marruecos o Turquía?

Es lo mismo que pasó con Portugal. Se ve como una amenaza, pero ante esto hay siempre dos actitudes diferentes: defenderse o intentar aprovecharlo. Hay empresas gallegas que aprovecharon Portugal para crecer porque los costes eran más bajos. A lo mejor, ahora hay partes del proceso, de mano de obra intensiva, que debemos hacer en Marruecos. Tenemos que ser inteligentes y aprovechar las cosas buenas para nuestro beneficio.

–Portugal vivió un fuerte crecimiento. En los últimos años parece que se ha ralentizado, incluso con problemas en algunas plantas.

Es cierto que algunas tienen problemas, que hacen ajustes importantes de plantilla o incluso que cierran, pero esto se debe a la situación global del mercado. O porque bajaron los volúmenes o porque no ganaron el sustituto del proyecto, que puede ser determinante en el futuro de una fábrica.

–¿Hay opciones de que llegue a Portugal algún nuevo productor de coches?

Portugal siempre consideró que sería bueno tener otro constructor, porque cuando llega una planta se monta un ecosistema de proveedores, se fija población, formación… Es algo que nos gustaría, desde hace años.

–Casi se consigue con Ineos.

Si, parecía que estaba cerca, pero al final no. El caso es que tener un constructor de China haciendo una inversión sería muy bueno, pero de momento no hay ninguna opción en concreto. Sería ideal para aprovechar la red de proveedores de la zona.