Las seis claves de Pablo Isla para ganar el liderazgo: «Que todo el mundo entienda hacia dónde va la empresa»

Pablo Isla estuvo 17 años al frente de Inditex. Los seis primeros como consejero delegado y vicepresidente, y los once siguientes como presidente. En todo ese tiempo, solo en 2020 —el año en que estalló la pandemia— la compañía obtuvo unos beneficios inferiores al ejercicio anterior. Bajo su liderazgo, el grupo dueño de Zara multiplicó por cuatro tanto su facturación como sus beneficios. El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) le ha dedicado una mención especial por su trayectoria en la presentación de su 25ª edición. Isla recogió el galardón y en su discurso de agradecimiento compartió las seis ideas que han guiado su forma de entender el liderazgo empresarial.

Excelencia

“La primera es buscar siempre la excelencia y mejorar las cosas”, explicó. “Por muy bien que esté una empresa o una división, siempre puede estar mejor. Esto se lo he oído decir muchas veces en los últimos 20 años a Amancio Ortega. No ser conformistas”, añadió Isla, que desde 2022 ocupa el cargo de vicepresidente de Nestlé.

Compromiso

La segunda clave que compartió fue “poner mucha pasión y compromiso en lo que haces”. Según el exdirectivo de Inditex, esto “marca muchas veces la diferencia” en los resultados de una organización.

Delegar

La tercera tiene que ver con la forma de relacionarse con los equipos. Isla defendió la importancia de “dar mucha confianza y capacidad de decisión a la gente que trabaja contigo”. En su opinión, cuando se fomenta un “clima de espíritu emprendedor y asunción de riesgos, las cosas salen bien”.

Transparencia

En cuarto lugar, el que fuera máximo ejecutivo de la multinacional textil gallega defendió que un líder debe “actuar con la máxima transparencia y sinceridad”. Esto se aplica tanto hacia fuera, con medios de comunicación y analistas, como internamente: “Que todo el mundo entienda hacia dónde va la empresa”, sostuvo.

Humildad

Su quinto principio es “ser humilde y saber escuchar”. Isla recalcó que “la humildad no está, en absoluto, en contradicción con la ambición”. En su opinión, lo ideal para una compañía es “ser ambiciosa, pero manteniendo la humildad, no caer en la arrogancia, que es uno de los grandes males y peligros de una empresa”. Y añadió: “Mantener la humildad y el espíritu crítico. En equipos directivos hay personas un poco incómodas, pero eso es fantástico y sano. Creo que a esas personas no hay que apartarlas, todo lo contrario”.

Por último, remarcó que “el protagonista siempre tiene que ser la empresa y no una persona, como el presidente o el consejero delegado”.

Reputación

En su intervención, Isla subrayó también que “la reputación se construye entre todas las personas que integran una empresa”, sin importar los puestos que ocupen. “Los que están en contacto con clientes, proveedores, departamentos corporativos y, por supuesto, los equipos de comunicación, relaciones institucionales o reputación corporativa, pero también los de producto o logística. Todos contribuyen a la buena o mala reputación de la compañía”, señaló.

“La reputación corporativa es un intangible cada vez más tangible”, afirmó. “No aparece en el balance ni en la cuenta de resultados, aunque quizás algún día se podría considerar, pero es algo clave para la evolución de una empresa a medio y largo plazo. Una empresa puede ser muy rentable hoy, pero si no tiene preocupación por la reputación y no tiene buena reputación, tendrá mucho menos recorrido a medio y largo plazo. Y es determinante para atraer y retener el talento”, añadió.

Más allá de las claves de liderazgo, Isla compartió también dos recomendaciones prácticas sobre la estructura de las empresas: “Tener una estructura lo más plana posible, y no asustarse por ello” y “tener servicios corporativos lo más pequeños posibles”. Según explicó, lo ideal es que “haya poca gente y muy buena para que las unidades de negocio sean las verdaderas protagonistas”.