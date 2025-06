El cardiólogo José Abellán denuncia la situación sanitaria en España: "Tengo 38 años y sigo sin plaza fija"

En España, los sanitarios no viven en la mejor situación laboral en la actualidad. La mayoría de ellos se enfrentan a una elevada temporalidad y unas condiciones que en muchos casos les exigen jornadas de 24 horas, lo cual dificulta también el correcto desempeño de sus funciones. Por ello, no son pocos los que deciden optar por emigrar al extranjero en busca de un futuro mejor.

Esas condiciones precarias las ha denunciado el doctor Abellán, cardiólogo, en una reciente entrevista concedida 'Herrera en COPE': "Tengo 38 años y no tengo una plaza fijas. Tengo un trabajo temporal tras trabajar en el sistema sanitario desde el año 2011. Trabajo todos los días de 8 a 3 y además realizo unas 6 guardias al mes que son de 24 horas (las 7 de la mañana más 17 complementarias). Si es una de fin de semana, pues 24 horas seguidas".

Para aportar contexto, Alberto Herrera añadió: "Para que lo entendamos bien: yo puedo estar trabajando 24 horas al día, pero voy a acabar reventado. O sois superhéroes o evidentemente afecta estar 24 horas cuando tienes que enfrentarte a un paciente en la hora 23".

La exposición de Herrera fue aprobada por el doctor Abellán, que concuerda en el que el formato no es adecuado para un correcto desempeño de sus labores: "Claramente afecta, Alberto. En el colectivo médico, trabajamos con mucha vocación y con mucha ilusión. Por ejemplo, el sábado atendiendo un infarto a las 5 de la mañana, pues tú haces todo lo que puedes y puedo decir que el sistema es tan bueno y la gente lo hace con tanta ilusión que realmente trabajamos con mucho éxito por beneficio de nuestros pacientes. Pero no te digo ninguna mentira... Cuando llevas mucha guardia, mucha traca en una semana, y te llaman de madrugada...".

Añadió incluso que resulta imposible que no le afecte a la hora de operar un corazón: "Yo lo que hago es intervenir corazones con la destreza natural de mi mano. Yo me noto más tembloroso. Las cosas como son. Salen bien, pero obviamente no es lo mismo estar fresco que tener que intervenir a las tantas de la madrugada cuando estás cansacado y con sueño.".