Empresas punteras sin complejos ni fronteras

GRUPO PROFAND

Sorpasso, número uno y capital 100% gallego

Resultado de la fusión de Promar y Fandiño en 2010, Grupo Profand se acaba de convertir en líder de la industria de elaborados de productos del mar en España por ingresos, dando el sorpasso a la hasta ahora inexpugnable Nueva Pescanova. Con una estrategia de crecimiento orgánico —Mercadona ha sido clave en su expansión— e inorgánico —ha consumado ya 15 operaciones de compra en todo el mundo—, la multinacional que dirige Enrique García Chillón persevera en la verticalización de procesos con flota propia, plantas de acuicultura y factorías de procesado. Su capital es 100% gallego tras la recompra de la participación que ostentaba, desde 2021, Corporación Financiera Alba. Una número uno en facturación que quiere serlo también en materia de sostenibilidad.

Justo Sierra, presidente de Urovesa, recibe el premio Empresario del Año de manos de Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Pablo Junceda, director general de Sabadell Gallego, y Abel Caballero, alcalde de Vigo. / Marta G. Brea / Alba Villar

JUSTO SIERRA

Marcando el paso a la industria del vehículo militar

Tras una dilatada trayectoria en la empresa familiar, Justo Sierra (1971) cumplirá el año que viene una década a los mandos de Urovesa, la firma compostelana experta en la fabricación de vehículos especiales que fundó su padre, José Sierra, en 1981. Lo hará no solo preservando, sino mejorando el legado que recibió, con sus famosos blindados Vamtac salvavidas repartidos por ejércitos de medio mundo, desde Omán a Nueva Zelanda, pasando por España; un fuerte potencial de crecimiento en el sector civil; y ambiciosos planes de expansión que incluyen duplicar su producción en la factoría de Valga (Pontevedra) y la creación de 150 nuevos puestos de trabajo. Un presente intenso y un futuro brillante por delante —con la previsión de que los Estados europeos incrementen notablemente su inversión en Defensa—, que como buen directivo ya planifica apostando por una mayor diversificación de producto y seguir fortaleciendo y ganando mercados en los que todavía tiene potencial.

VEGALSA-EROSKI

Líderes en alimentación desde el apetito innovador

Humildad, trabajo y ganas de comerse el mundo con la innovación por bandera. Esta es la fórmula del éxito de Vegalsa-Eroski en el sector de la distribución alimentaria. Una semilla plantada en Vigo por Ventura González a mediados del siglo pasado, regada y cuidada durante 40 años por su hijo Joaquín González —gran artífice de su crecimiento— y que ahora gestiona con éxito José Manuel Ferreño. Labor ardua e incansable que después de arar durante décadas deja como frutos 1.640 millones en ventas brutas en 2024 y casi 52 millones de beneficio. Con todo, el principal tesoro de la empresa no está en la cuenta de resultados, sino en su capital humano: un equipo de 7.000 personas, más de 900 proveedores y 287 establecimientos repartidos por todo el Noroeste peninsular que, como los productos que están en las estanterías de sus supermercados, seguirán ayudando a la firma y a Galicia a crecer de manera robusta y sana.

El máximo accionista de Vegalsa, Joaquín González, recogió la distinción a la Empresa Familiar de Venancio Salcines. / Marta G. Brea / Alba Villar

JOSÉ GARCÍA COSTAS

Un referente en el empresariado vigués

José García Costas cumplió la semana pasada 81 años. Lo hizo acudiendo a la oficina, como hace cada día a las siete y media de la mañana. Aunque de pequeño soñaba con ser médico, empezó trabajando en un pequeño taller de O Berbés, aprendiendo el oficio junto a su tío. Ahora tiene bajo su responsabilidad Grupo Emenasa, un gigante formado por 14 empresas con una fuerte vinculación a la industria naval (aunque no la única) y que da empleo a 600 personas. «Lo que yo he hecho lo pudo hacer cualquiera», dice este referente del empresariado vigués, que también fue presidente del astillero Hijos de J. Barreras y que lleva casi 25 años como presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa.

José García Costas recibió el premio a la trayectoria de Patricia Rodríguez, directora comercial de Úbico. / Marta G. Brea / Alba Villar

NORVENTO

La energética que da ejemplo de sostenibilidad

Norvento acaba de lanzar TECHnPower, su nueva marca para la división tecnológica en la que agrupa la gran familia de soluciones innovadoras para generación, gestión y almacenamiento de energía desarrolladas en sus 40 años de historia. El grupo quiere adelantarse al futuro. Otra vez. Como lo hizo su fundador, Pablo Fernández Castro, un creyente de las renovables cuando todo el mundo las miraba con escepticismo. Con más de 300 megavatios (MW) en operación y 1.000 en la cartera de desarrollo, la única compañía del sector 100% de capital gallego ha llevado adelante proyectos en Estados Unidos, Brasil, Chile, Polonia, Italia y Reino Unido. Entre manos tiene ahora la construcción de su pionera fábrica autosuficiente y neutra en emisiones.

Pablo Fernández Castro, presidente de Norvento, recibió el premio de Ignacio Rodríguez Taboada, de Banco Sabadell. / Marta G. Brea / Alba Villar

SUARDIAZ

El motor exportador del automóvil vigués

La asturiana Suardiaz que hoy comanda Juan Riva se ha convertido con el paso de las décadas en uno de los protagonistas indiscutibles de la economía de Vigo. A través de sus barcos ro-ro y sus pioneras autopistas del mar, la compañía da salida cada año a los cientos de miles de vehículos que produce Stellantis en la ciudad olívica, sirviendo también como plataforma logística para catapultar la producción de la industria auxiliar. Todo ello con un claro compromiso por la tecnología y la sostenibilidad, a través de la descarbonización de su flota, con el propósito de no perder el rumbo para reforzar su competitividad a la vez que respeta el cuidado de los océanos.

El galardón a la mejor empresa logística fue para Suardiaz. Juan Riva, su presidente, lo recibió de manos de Carlos Botana, del Puerto de Vigo. / Marta G. Brea / Alba Villar

ALTIA

Tecnología cuya rentabilidad va más allá de los euros

Hay ocasiones en las que la tecnología es una barrera que aleja a las personas. En Altia, sin embargo, es a la inversa, porque situar a los seres humanos en el centro de su estrategia es parte de su ADN. Para Constantino Fernández y su equipo, la tecnología no solo es una herramienta de eficiencia, sino un vehículo para el cambio social desde la perspectiva de la sostenibilidad y la innovación. Como en cualquier compañía, en Altia la rentabilidad es importante. Pero no solo la que se mide en términos económicos, sino en la creación de entornos laborales inclusivos, promoción de la igualdad o formación. Son valores cuyos beneficios no dan dividendos, pero que van más allá de los euros.

Irma González, de Naturgy, entregó el premio a Josefina Fernández, de Altia, como empresa de mayor impacto social. / Marta G. Brea / Alba Villar

IBERCISA

Alta tecnología hasta los confines del mundo

Nacida a finales de los años sesenta con una clara vocación de favorecer la mejora de los trabajos a bordo en la flota de pesca, Ibercisa Deck Machinery se ha convertido en una referencia global en maquinaria de cubierta para buques oceanográficos, remolcadores o pesqueros de última generación. El 75% de su volumen de negocio procede del extranjero, con clientes en más de 55 países. Con el legado siempre presente de su fundador, Alfonso Paz-Andrade, la auxiliar del naval aspira a ganar capacidad productiva y a seguir resolviendo los desafíos que le planteen los clientes. Sea cual sea su ubicación.

Ibercisa recibió el premia a la empresa más internacional. En la imagen, su presidente,Valente Paz-Andrade, y María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía. / Marta G. Brea / Alba Villar

LIBERA BIO

La revolución en la lucha contra el cáncer desde la USC

Libera Bio nació en junio de 2020 como spin off de la Universidade de Santiago (USC) con el reto de revolucionar la lucha contra el cáncer a través de la biomedicina. Gestada en el laboratorio de María José Alonso, patentó la plataforma nanotecnológica MPN Technology, un vehículo que se carga con tratamientos y se dirige por vía intravenosa hasta el epicentro del cáncer, la célula tumoral, donde se libera el fármaco. Esta práctica logra más efectividad y menos efectos secundarios. En cinco años, Libera Bio tiene socios en varios países de Europa y América y ya está probando en fases preclínicas tratamientos para el cáncer de páncreas y pulmón. La idea de la compañía fundada por Olivier R. Jarry, María José Alonso y Desireé Teijeiro es empezar las pruebas en humanos en el horizonte de 2026.