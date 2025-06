Mutuas elevan el gasto en detectives en Galicia para pillar fraudes en bajas

No hay foro económico en el que no salga el tema ni organización que se precie que no lo señale como uno de los mayores retos que tienen por delante las sociedades occidentales. El número de trabajadores que cada día faltan al trabajo por motivos médicos va en aumento, especialmente desde que la pandemia sacudió el mundo. Los recursos que España dedica cada año a mantener los ingresos de aquellos empleados enfermos se han prácticamente duplicado en los últimos cinco años y el Estado ya gasta más en prestaciones por incapacidad temporal que en defensa.

Algunas cifras que ilustran el problema: de media, 8,7 millones de españoles están, en algún momento del año (algunos más de una vez y otros, en ningún momento), en situación de incapacidad temporal por contingencias comunes (ITCC), con un coste directo para las empresas de 13.961 millones y de 16.588 millones para la Seguridad Social. Esto quiere decir que cada semana, o en algún momento de esta, 988.800 personas están de baja en España, según la EPA del primer trimestre de 2025. En suma, esta situación afronta un coste anual superior ya a los 30.000 millones de euros. El crecimiento ha superado incluso las expectativas de la Seguridad Social, que a final del pasado ejercicio tuvo que poner encima de la mesa unos 2.000 millones de euros adicionales a lo que presupuestó a principios de curso.

¿Pero es medible el impacto del absentismo en estas cifras? No con fiabilidad, según los profesores universitarios contactados. Más allá de declaraciones de trazo grueso, en las empresas se deslizan algunos datos que muestran que, evidentemente, hay fraude, aunque puede que asociado más a la pillería. Se suele citar que, curiosamente, el 30% de las bajas comienzan un lunes. Y que en el 7% de los trabajadores con bajas son «muy, muy reincidentes» a lo largo del año. Entonces, ¿qué está propiciando este crecimiento tan exponencial de los costes? «Creemos que lo principal es que hay un déficit en el sistema público de salud, faltan médicos de atención primaria y especialistas, lo que ocasiona que los periodos de baja se alarguen», comentan fuentes vinculadas a las empresas.