El naval de Vigo ya es líder mundial en oceanográficos

Paradójica. Es la palabra que más y mejor define a la industria viguesa de construcción y reparación naval. Porque es chocante, porque puede escapar a cualquier lógica que dos únicos astilleros, blindados por un potente ecosistema de auxiliares y ubicados en la aparente periferia de Europa, hayan sido capaces de lograr algo así. Que dos empresas, una de ellas centenaria y con gestión familiar, hayan logrado encaramar a Galicia al puesto número uno mundial aún a pesar de tener enfrente al goliat chino.

Que Grupo Armón y Construcciones Navales Paulino Freire (Freire Shipyard) concentren casi el 40% de los contratos de buques oceanográficos en todo el planeta. Y es paradójico, pero es: en el año 2024, según los datos solicitados a Pymar, «España se situó como la primera potencia mundial en el segmento de buques de investigación». Y, en el país, estos barcos solo se ejecutan en un pequeño tramo de costa, entre Beiramar y Bouzas, en la ciudad de Vigo.

Sin fronteras

Pero la cartera actual es muy extensa, con unidades para Francia (Institut Français de recherche et d’exploitation de la mer, Ifremer), Arabia Saudí (King Abdullah University of Science and Technology, KAUST), Dinamarca (Danmarks Tekniske Universitet, DTU), Azores (Região Autonoma dos Açores), Países Bajos (Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, NIOZ) e Irlanda del Norte (Agri-Food and Biosciences Institute, AFBI).

De hecho, hay otro factor que refuerza la enorme singularidad del naval gallego. En cuanto a cuota de mercado de barcos científicos, y por detrás de España, se situaron China, Japón y Taiwán. Pero en su caso los pedidos fueron «formalizados por entidades del propio país constructor», mientras que los que entraron en vigor en Armón y Freire tuvieron como origen la demanda extranjera, al 100%.

En el ejercicio 2022, por ejemplo, solo Rusia se había situado por delante de los astilleros gallegos en cuanto a cuota global de mercado, pero también gracias a la estrategia del Kremlin por subsidiar su sector. Es un elemento ajeno al proceder de la industria española, que basa su estrategia en la elevada especialización, capacidad para contratos de extrema complejidad y el respaldo de auxiliares locales del nivel de VicusDT, Ibercisa, Baliño, Industrias Ferri o Hidramarín.

Puesta de quilla del «Thuwal II», de Freire. / FdV

En concreto, la cuota de mercado fue del 38% mundial. Pero alcanzó el 75% dentro de la Europa comunitaria, de acuerdo a Pymar, sociedad que agrupa al grueso de la industria naval privada de España. Sin duda, y dentro de este mismo segmento de buques científicos, el pasado ejercicio tuvo un nombre propio: Odón de Buen. Asignado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a Armón Vigo, la embarcación está considerada como un prodigio, un ejemplo del know how del sector gracias a su diseño, capacidad y tecnología de última generación. También se entregó en 2024 el David Packard, contratado por el Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) norteamericano a Freire.

Recreación del buque para la AFBI, de Armón / FdV

Esta vocación netamente exterior del sector trasciende a los contratos de unidades científicas. Como ya avanzó FARO, el naval gallego ha ensanchado hasta 17 el número de países para los que los principales astilleros privados están trabajando en nuevos contratos en la actualidad. Nunca esta industria había alcanzado una cota de negocio internacional de esta magnitud —por número de países y carga de trabajo asociada—, de acuerdo a los registros oficiales facilitados por el Ejecutivo central, que se remontan a principios del presente siglo.

A futuro

Proyectos como el del Dana V, que asumirá Freire y por el que también llegara a postularse Armón, ejemplifican además las oportunidades a corto y medio plazo que se abren para la industria, teniendo en cuenta que la mitad de la flota oceanográfica europea —con casi 100 unidades— se acerca a la obsolescencia técnica, con 25 años de edad media en total. Este pedido reemplazará al Dana IV, construido en 1981. Y asumiendo, por otra parte, que los gobiernos están intensificando sus inversiones en estas embajadas flotantes, desde Canadá a Indonesia, tanto para trabajos de investigación en aguas antárticas como para analizar el cada vez más evidente impacto del cambio climático en la salud de las pesquerías.